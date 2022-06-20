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Институт Финляндии в Петербурге сообщил о завершении работы в России - РИА Новости, 20.06.2022
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Институт Финляндии в Петербурге сообщил о завершении работы в России
Институт Финляндии в Петербурге сообщил о завершении работы в России - РИА Новости, 20.06.2022
Институт Финляндии в Петербурге сообщил о завершении работы в России
Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, который на протяжении 30 лет работал в качестве центра финской культуры, сообщил о завершении работы в России. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:55
2022-06-20T15:55
санкт-петербург
финляндия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, который на протяжении 30 лет работал в качестве центра финской культуры, сообщил о завершении работы в России."Дорогие друзья, общество "Финляндия – Россия" приняло решение выйти из состава учредителей Института Финляндии в Санкт-Петербурге и завершить деятельность института в России", - информирует институт на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Организация выразила благодарность всем партнёрам в России и Финляндии, с которыми сотрудничала на протяжении 30 лет.Институт Финляндии является автономной некоммерческой организацией, которая входит в сеть культурно-научных институтов Финляндии, объединяющую 17 самостоятельных организаций по всему миру. С июня 2017 года Институтом Финляндии в Петербурге управляет общество "Финляндия – Россия".Институт Финляндии в Санкт-Петербурге — центр финской культуры, который организует семинары и встречи с писателями, художниками и учеными, а также проводит выставки, концерты, фестивали.
https://ria.ru/20220613/evropa-1795037812.html
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санкт-петербург, финляндия, россия
15:55 20.06.2022
 
Институт Финляндии в Петербурге сообщил о завершении работы в России

Институт Финляндии в Петербурге сообщил о завершении работы в России

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, который на протяжении 30 лет работал в качестве центра финской культуры, сообщил о завершении работы в России.
"Дорогие друзья, общество "Финляндия – Россия" приняло решение выйти из состава учредителей Института Финляндии в Санкт-Петербурге и завершить деятельность института в России", - информирует институт на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Организация выразила благодарность всем партнёрам в России и Финляндии, с которыми сотрудничала на протяжении 30 лет.
Институт Финляндии является автономной некоммерческой организацией, которая входит в сеть культурно-научных институтов Финляндии, объединяющую 17 самостоятельных организаций по всему миру. С июня 2017 года Институтом Финляндии в Петербурге управляет общество "Финляндия – Россия".
Институт Финляндии в Санкт-Петербурге — центр финской культуры, который организует семинары и встречи с писателями, художниками и учеными, а также проводит выставки, концерты, фестивали.
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