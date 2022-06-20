https://ria.ru/20220620/finlyandiya-1796780739.html

Институт Финляндии в Петербурге сообщил о завершении работы в России

Институт Финляндии в Петербурге сообщил о завершении работы в России - РИА Новости, 20.06.2022

Институт Финляндии в Петербурге сообщил о завершении работы в России

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, который на протяжении 30 лет работал в качестве центра финской культуры, сообщил о завершении работы в России. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:55

2022-06-20T15:55

2022-06-20T15:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, который на протяжении 30 лет работал в качестве центра финской культуры, сообщил о завершении работы в России."Дорогие друзья, общество "Финляндия – Россия" приняло решение выйти из состава учредителей Института Финляндии в Санкт-Петербурге и завершить деятельность института в России", - информирует институт на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Организация выразила благодарность всем партнёрам в России и Финляндии, с которыми сотрудничала на протяжении 30 лет.Институт Финляндии является автономной некоммерческой организацией, которая входит в сеть культурно-научных институтов Финляндии, объединяющую 17 самостоятельных организаций по всему миру. С июня 2017 года Институтом Финляндии в Петербурге управляет общество "Финляндия – Россия".Институт Финляндии в Санкт-Петербурге — центр финской культуры, который организует семинары и встречи с писателями, художниками и учеными, а также проводит выставки, концерты, фестивали.

https://ria.ru/20220613/evropa-1795037812.html

https://ria.ru/20220607/khaapasalo-1793785332.html

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санкт-петербург, финляндия, россия