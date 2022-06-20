https://ria.ru/20220620/evropa-1796885917.html
Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр
Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр - РИА Новости, 20.06.2022
Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр
Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер, заявил в понедельник нидерландский... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:34
2022-06-20T20:34
2022-06-20T20:36
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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер, заявил в понедельник нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен."Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются. Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте кабмина.Поэтому, отметил он, власти Нидерландов активно принимают меры, чтобы подготовиться к зиме.В числе таких мер - антикризисный план, согласно которому, как ранее объявил кабмин страны, Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.
https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html
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в мире, европа, нидерланды, россия
20:34 20.06.2022 (обновлено: 20:36 20.06.2022)
Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр
Нидерландский министр климата Йеттен: Европа не заполнит газохранилища к зиме