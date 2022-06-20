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Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр - РИА Новости, 20.06.2022
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Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр
Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр - РИА Новости, 20.06.2022
Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр
Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер, заявил в понедельник нидерландский... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:34
2022-06-20T20:36
в мире
европа
нидерланды
россия
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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер, заявил в понедельник нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен."Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются. Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте кабмина.Поэтому, отметил он, власти Нидерландов активно принимают меры, чтобы подготовиться к зиме.В числе таких мер - антикризисный план, согласно которому, как ранее объявил кабмин страны, Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.
https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html
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в мире, европа, нидерланды, россия
20:34 20.06.2022 (обновлено: 20:36 20.06.2022)
 
Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр

Нидерландский министр климата Йеттен: Европа не заполнит газохранилища к зиме

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер, заявил в понедельник нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен.
"Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются. Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте кабмина.
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Поэтому, отметил он, власти Нидерландов активно принимают меры, чтобы подготовиться к зиме.
В числе таких мер - антикризисный план, согласно которому, как ранее объявил кабмин страны, Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.
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В миреЕвропаНидерландыРоссия
 
 
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