https://ria.ru/20220620/evropa-1796885917.html

Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр

Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр - РИА Новости, 20.06.2022

Европа не заполнит газохранилища к зиме, заявил нидерландский министр

Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер, заявил в понедельник нидерландский... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:34

2022-06-20T20:34

2022-06-20T20:36

в мире

европа

нидерланды

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg

ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер, заявил в понедельник нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен."Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются. Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте кабмина.Поэтому, отметил он, власти Нидерландов активно принимают меры, чтобы подготовиться к зиме.В числе таких мер - антикризисный план, согласно которому, как ранее объявил кабмин страны, Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.

https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html

https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html

европа

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, нидерланды, россия