https://ria.ru/20220620/evropa-1796718144.html
Шалленберг: ЕС проигрывает России информационную войну за пределами Европы
Шалленберг: ЕС проигрывает России информационную войну за пределами Европы - РИА Новости, 20.06.2022
Шалленберг: ЕС проигрывает России информационную войну за пределами Европы
Евросоюз контролирует информационное пространство на своей территории, однако проигрывает России противостояние в этой области в остальных частях мира, заявил... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:30
2022-06-20T12:30
2022-06-20T12:30
экономика
европа
евросоюз
еврокомиссия
ближний восток
россия
александер шалленберг
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Евросоюз контролирует информационное пространство на своей территории, однако проигрывает России противостояние в этой области в остальных частях мира, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в рамках встречи глав МИД ЕС в ЛюксембургеПо мнению Шалленберга, Европа должна отдавать себе отчет в необходимости "проведения просветительской работы" на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Азии и оказания мер поддержки этим регионам.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, евросоюз, еврокомиссия, ближний восток, россия, александер шалленберг
Шалленберг: ЕС проигрывает России информационную войну за пределами Европы
Глава МИД Австрии Шалленберг: ЕС проигрывает России в информационной войне в Азии
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Евросоюз контролирует информационное пространство на своей территории, однако проигрывает России противостояние в этой области в остальных частях мира, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в рамках встречи глав МИД ЕС в Люксембурге
"Мы совершенно точно выиграли информационную войну в Европе, но в других частях мира – нет. Я сам был на Ближнем Востоке, в Индии и Пакистане. Там совершенно иной нарратив, отчасти он российский, согласно которому поставки зерна и масличных семян невозможно осуществить из-за санкций ЕС и что мы сами способствуем стремительному росту цен на энергоносители", - сказал министр, общение которого с прессой транслировалось на сайте Еврокомиссии.
По мнению Шалленберга, Европа должна отдавать себе отчет в необходимости "проведения просветительской работы" на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Азии и оказания мер поддержки этим регионам.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.