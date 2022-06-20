https://ria.ru/20220620/evropa-1796718144.html

Шалленберг: ЕС проигрывает России информационную войну за пределами Европы

Шалленберг: ЕС проигрывает России информационную войну за пределами Европы - РИА Новости, 20.06.2022

Шалленберг: ЕС проигрывает России информационную войну за пределами Европы

Евросоюз контролирует информационное пространство на своей территории, однако проигрывает России противостояние в этой области в остальных частях мира, заявил... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:30

2022-06-20T12:30

2022-06-20T12:30

экономика

европа

евросоюз

еврокомиссия

ближний восток

россия

александер шалленберг

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Евросоюз контролирует информационное пространство на своей территории, однако проигрывает России противостояние в этой области в остальных частях мира, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в рамках встречи глав МИД ЕС в ЛюксембургеПо мнению Шалленберга, Европа должна отдавать себе отчет в необходимости "проведения просветительской работы" на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Азии и оказания мер поддержки этим регионам.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

европа

ближний восток

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, евросоюз, еврокомиссия, ближний восток, россия, александер шалленберг