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Почти половина жителей Эстонии сократила продуктовую корзину, показал опрос - РИА Новости, 20.06.2022
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Почти половина жителей Эстонии сократила продуктовую корзину, показал опрос
Почти половина жителей Эстонии сократила продуктовую корзину, показал опрос - РИА Новости, 20.06.2022
Почти половина жителей Эстонии сократила продуктовую корзину, показал опрос
Рост цен негативно отразился на почти 80% жителей Эстонии, почти половина жителей сократила свою обычную продуктовую корзину, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:45
2022-06-20T16:45
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. Рост цен негативно отразился на почти 80% жителей Эстонии, почти половина жителей сократила свою обычную продуктовую корзину, свидетельствуют данные опубликованного в понедельник социологического опроса компании Norstat по заказу Социал-демократической партии.Согласно данным департамента статистики, инфляция в Эстонии в мае выросла до 20% и по этому показателю страна вышла на первое место в Европейском союзе, где инфляция в мае составила 8,1%. Департамент отмечает, что товары подорожали за год почти на 16%, а услуги - почти на 29%. Больше всего подорожали за минувший год энергоносители и продовольствие."Рост цен негативно отразился на 76% жителей республики, при этом 46% сократили свою обычную продуктовую корзину, 44% респондентов сознательно экономят электроэнергию. 32% опрошенных отложили ремонт дома или квартиры, 13% были вынуждены отказаться от запланированной покупки жилья. Восемь процентов жителей Эстонии не выкупают выписанные им лекарства. Треть участников опроса были вынуждены изменить свои планы на отпуск", - говорится в сообщении Norstat.Подавляющее большинство участников опроса уверены, что для правительства и госбюджета приоритетом должны быть шаги, направленные на сохранение привычного уровня жизни людей. Лишь 10% сочли, что люди должны сами изменить свое обычное потребление.Исследование, в рамках которого опросили 1 тысячу респондентов, было проведено в конце мая.
https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html
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эстония
16:45 20.06.2022
 
Почти половина жителей Эстонии сократила продуктовую корзину, показал опрос

Опрос Norstat: почти половина жителей Эстонии сократила продуктовую корзину

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. Рост цен негативно отразился на почти 80% жителей Эстонии, почти половина жителей сократила свою обычную продуктовую корзину, свидетельствуют данные опубликованного в понедельник социологического опроса компании Norstat по заказу Социал-демократической партии.
Согласно данным департамента статистики, инфляция в Эстонии в мае выросла до 20% и по этому показателю страна вышла на первое место в Европейском союзе, где инфляция в мае составила 8,1%. Департамент отмечает, что товары подорожали за год почти на 16%, а услуги - почти на 29%. Больше всего подорожали за минувший год энергоносители и продовольствие.
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"Рост цен негативно отразился на 76% жителей республики, при этом 46% сократили свою обычную продуктовую корзину, 44% респондентов сознательно экономят электроэнергию. 32% опрошенных отложили ремонт дома или квартиры, 13% были вынуждены отказаться от запланированной покупки жилья. Восемь процентов жителей Эстонии не выкупают выписанные им лекарства. Треть участников опроса были вынуждены изменить свои планы на отпуск", - говорится в сообщении Norstat.
Подавляющее большинство участников опроса уверены, что для правительства и госбюджета приоритетом должны быть шаги, направленные на сохранение привычного уровня жизни людей. Лишь 10% сочли, что люди должны сами изменить свое обычное потребление.
Исследование, в рамках которого опросили 1 тысячу респондентов, было проведено в конце мая.
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