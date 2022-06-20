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Эстония запретит ввоз частными лицами подсанкционных товаров из России - РИА Новости, 20.06.2022
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Эстония запретит ввоз частными лицами подсанкционных товаров из России
Эстония запретит ввоз частными лицами подсанкционных товаров из России - РИА Новости, 20.06.2022
Эстония запретит ввоз частными лицами подсанкционных товаров из России
Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил в понедельник, что с 10 июля вступит в силу полный запрет на ввоз частными лицами из России попавших по санкции... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:36
2022-06-20T15:36
в мире
эстония
россия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил в понедельник, что с 10 июля вступит в силу полный запрет на ввоз частными лицами из России попавших по санкции ЕС товаров. По данным департамента, запрет связан с принятыми на уровне ЕС санкциями с целью предотвратить покупку российских товаров, приносящих России существенный доход."Полный перечень подсанкционных товаров опубликован на сайте департамента. Рекомендуется обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России", - говорится в сообщении.Департамент подчеркнул, что нарушение санкций является преступлением, которое наказывается в уголовном порядке. "В зависимости от характера нарушения, в случае первого и неумышленного нарушения, уголовное дело возбуждаться не будет", - отмечает пресс-служба ведомства.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220617/estoniya-1796121631.html
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в мире, эстония, россия, санкции в отношении россии
15:36 20.06.2022
 
Эстония запретит ввоз частными лицами подсанкционных товаров из России

Эстония с 10 июля запретит частным лицам ввоз из России древесины, мебели и алкоголя

CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Порт Таллина. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - РИА Новости. Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил в понедельник, что с 10 июля вступит в силу полный запрет на ввоз частными лицами из России попавших по санкции ЕС товаров. По данным департамента, запрет связан с принятыми на уровне ЕС санкциями с целью предотвратить покупку российских товаров, приносящих России существенный доход.
"Полный перечень подсанкционных товаров опубликован на сайте департамента. Рекомендуется обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России", - говорится в сообщении.
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Департамент подчеркнул, что нарушение санкций является преступлением, которое наказывается в уголовном порядке. "В зависимости от характера нарушения, в случае первого и неумышленного нарушения, уголовное дело возбуждаться не будет", - отмечает пресс-служба ведомства.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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