https://ria.ru/20220620/espch-1796665675.html

Клишас предложил ЕСПЧ перенаправить Украине требования о правах человека

Клишас предложил ЕСПЧ перенаправить Украине требования о правах человека - РИА Новости, 20.06.2022

Клишас предложил ЕСПЧ перенаправить Украине требования о правах человека

Требование ЕСПЧ к России, чтобы та обеспечила неисполнение смертного приговора в отношении приговоренных в ДНР к расстрелу сдавшиеся в Мариуполе иностранцев, не РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:04

2022-06-20T10:04

2022-06-20T10:05

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Требование ЕСПЧ к России, чтобы та обеспечила неисполнение смертного приговора в отношении приговоренных в ДНР к расстрелу сдавшиеся в Мариуполе иностранцев, не может исполняться в России, поскольку наша страна прекратила свое участие в Совете Европы и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.При этом он посоветовал ЕСПЧ наплавлять свои требования Украине, где у неонацистской хунты с правами человека "полный евростандарт"."До Европейского суда по правам человека как-то с трудом доходит, что после череды совершенно незаконных санкций против России со стороны Совета Европы наша страна вышла из этой организации и прекратила свое участие как в Совете Европы, так и вышла из под юрисдикции ЕСПЧ, и порядок этого выхода определен специальным законом. Поэтому ваши "требования" можете направлять Украине, там как раз у неонацистской хунты с правами человека "полный евростандарт", - написал сенатор в своем Telegram-канале."Россия не будет исполнять никакие решения ЕСПЧ, в том числе в отношении наемников, которые подлежат суду в ДНР и ЛНР. В отношении судьбы этих пособников неонацистов нужно обращаться в официальные органы суверенных республик Донбасса", - добавил он.Клишас процитировал вынесенное 16 июня ЕСПЧ решение. По его словам, суд указал, в частности, правительству РФ, что оно должно обеспечить, чтобы смертный приговор, вынесенный заявителю, не был приведен в исполнение; обеспечить надлежащие условия его содержания под стражей; и предоставить ему любую необходимую медицинскую помощь и лекарства.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220614/inoagenty-1795184036.html

https://ria.ru/20220608/espch-1793978143.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, совет федерации рф, андрей клишас