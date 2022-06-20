https://ria.ru/20220620/eskalatsiya-1796674229.html
В ДНР за 124 дня эскалации погибли 188 мирных жителей
В ДНР за 124 дня эскалации погибли 188 мирных жителей - РИА Новости, 20.06.2022
В ДНР за 124 дня эскалации погибли 188 мирных жителей
За 124 дня эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 188 мирных жителей, 886 пострадали, в том числе 66 детей, сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:44
2022-06-20T10:44
2022-06-20T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. За 124 дня эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 188 мирных жителей, 886 пострадали, в том числе 66 детей, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как отмечается, украинские войска за этот период 4724 раза открывали огонь по территории ДНР, из них с применением тяжелого вооружения – 4405.Всего украинские войска выпустили 40 700 боеприпасов различного калибра, включая 29 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 93 ракеты РСЗО "Ураган" и 7249 ракет РСЗО "Град".В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 4736 жилых домов и 1027 объектов гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:44 20.06.2022 (обновлено: 10:50 20.06.2022)
В ДНР за 124 дня эскалации погибли 188 мирных жителей
ДНР: за 124 дня эскалации погибли 188 мирных жителей, 886 получили ранения