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Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным - РИА Новости, 20.06.2022
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Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным
Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным - РИА Новости, 20.06.2022
Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным
Президент США Джо Байден заявил, что считает "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:16
2022-06-20T19:16
в мире
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз."Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", - ответил Байден на вопрос, уверен ли он в том, что Украина станет членом ЕС.Евросоюз рассматривает возможность присвоения Украине статуса страны-кандидата и дает понять, что полноценное членство возможно только в многолетней перспективе.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
19:16 20.06.2022
 
Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным

Президент США Джо Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз.
"Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", - ответил Байден на вопрос, уверен ли он в том, что Украина станет членом ЕС.
Евросоюз рассматривает возможность присвоения Украине статуса страны-кандидата и дает понять, что полноценное членство возможно только в многолетней перспективе.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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