https://ria.ru/20220620/es-1796852978.html
Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным
Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным - РИА Новости, 20.06.2022
Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным
Президент США Джо Байден заявил, что считает "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:16
2022-06-20T19:16
2022-06-20T19:16
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украина
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз."Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", - ответил Байден на вопрос, уверен ли он в том, что Украина станет членом ЕС.Евросоюз рассматривает возможность присвоения Украине статуса страны-кандидата и дает понять, что полноценное членство возможно только в многолетней перспективе.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным
Президент США Джо Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным