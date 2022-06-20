https://ria.ru/20220620/es-1796852978.html

Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным

Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным - РИА Новости, 20.06.2022

Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным

Президент США Джо Байден заявил, что считает "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:16

2022-06-20T19:16

2022-06-20T19:16

в мире

украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз."Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", - ответил Байден на вопрос, уверен ли он в том, что Украина станет членом ЕС.Евросоюз рассматривает возможность присвоения Украине статуса страны-кандидата и дает понять, что полноценное членство возможно только в многолетней перспективе.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр