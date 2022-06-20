В МИД ФРГ призвали использовать момент в отношении Киева и Кишинева
Глава МИД ФРГ Бербок: ЕС должны предоставить Киеву и Кишиневу статус кандидатов в члены ЕС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июн - РИА Новости. Страны ЕС должны использовать "исторический момент" и предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества, заявила журналистам в Люксембурге глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении. Грузии такой статус ЕК пока не рекомендовала предоставлять. Официальное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.
"Мы находимся перед историческим моментом, и я считаю, что все должны осознавать особую ответственность каждой страны-члена ЕС в эти дни... Я убеждена в том, что мы сейчас несем ответственность за то, чтобы не только дать понять Украине, что она принадлежит Европе, что мы благодарны ей за защиту европейских ценностей, но и принять ее в наш европейский круг... То же самое, с моей точки зрения, относится и к Молдавии", - сказала Бербок.
Министр назвала "абсолютно циничным" в настоящее время обсуждать в отношении Украины или Молдавии вопрос о том, выполнили ли они "домашнее задание" - требования, которые предъявляются к кандидатам на членство в ЕС. "Мы находимся в том моменте, когда надо принимать решение", - заявила она.