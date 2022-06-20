https://ria.ru/20220620/erevan-1796863729.html

Армянская оппозиция направилась к офису правящей партии в Ереване

Армянская оппозиция направилась к офису правящей партии в Ереване - РИА Новости, 20.06.2022

Армянская оппозиция направилась к офису правящей партии в Ереване

Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, направляются шествием к зданию офиса правящей партии "Гражданский... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:37

2022-06-20T19:37

2022-06-20T19:37

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588278356_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6ad3d9b8da9964dffd1c8722a17a223a.jpg

ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, направляются шествием к зданию офиса правящей партии "Гражданский договор" в Ереване, акция проводится связи со стрельбой в селе Нигаван, в результате которой погибли два человека, еще пятеро ранены, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты намерены провести также акции у здания полиции и Службы национальной безопасности.Ранее местный новостной сайт politik.am сообщил, что якобы родственники депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна вступили в селе Нигаван в конфликт с группой молодых людей, а затем открыли по ним огонь якобы из-за того, что те оскорбили премьер-министра страны Никола Пашиняна. Ранее Следственный комитет Армении заявил о двух погибших. В полиции утверждают, что происшествие не имеет политического подтекста, конфликт возник на бытовой почве.Прошло уже более месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220612/pashinyan-1794911515.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан