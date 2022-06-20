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Армянская оппозиция направилась к офису правящей партии в Ереване - РИА Новости, 20.06.2022
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Армянская оппозиция направилась к офису правящей партии в Ереване
Армянская оппозиция направилась к офису правящей партии в Ереване - РИА Новости, 20.06.2022
Армянская оппозиция направилась к офису правящей партии в Ереване
Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, направляются шествием к зданию офиса правящей партии "Гражданский... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:37
2022-06-20T19:37
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, направляются шествием к зданию офиса правящей партии "Гражданский договор" в Ереване, акция проводится связи со стрельбой в селе Нигаван, в результате которой погибли два человека, еще пятеро ранены, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты намерены провести также акции у здания полиции и Службы национальной безопасности.Ранее местный новостной сайт politik.am сообщил, что якобы родственники депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна вступили в селе Нигаван в конфликт с группой молодых людей, а затем открыли по ним огонь якобы из-за того, что те оскорбили премьер-министра страны Никола Пашиняна. Ранее Следственный комитет Армении заявил о двух погибших. В полиции утверждают, что происшествие не имеет политического подтекста, конфликт возник на бытовой почве.Прошло уже более месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан
19:37 20.06.2022
 
Армянская оппозиция направилась к офису правящей партии в Ереване

Оппозиционеры, требующие отставки Пашиняна, идут к офису правящей партии в Ереване

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Представители армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, направляются шествием к зданию офиса правящей партии "Гражданский договор" в Ереване, акция проводится связи со стрельбой в селе Нигаван, в результате которой погибли два человека, еще пятеро ранены, передает корреспондент РИА Новости.
"Они стреляют, чтобы сохранить свою власть. Мы этого не потерпим", - сказала перед началом акции депутат от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян.
Демонстранты намерены провести также акции у здания полиции и Службы национальной безопасности.
Ранее местный новостной сайт politik.am сообщил, что якобы родственники депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна вступили в селе Нигаван в конфликт с группой молодых людей, а затем открыли по ним огонь якобы из-за того, что те оскорбили премьер-министра страны Никола Пашиняна. Ранее Следственный комитет Армении заявил о двух погибших. В полиции утверждают, что происшествие не имеет политического подтекста, конфликт возник на бытовой почве.
Экс-президент Армении Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 16:18
Экс-президент Армении убежден, что противники Пашиняна добьются результатов
Прошло уже более месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
 
В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджан
 
 
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