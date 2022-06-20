https://ria.ru/20220620/energetika-1796753071.html

Санкции против России вынудили Австрию вернуться в "угольный век"

Санкции против России вынудили Австрию вернуться в "угольный век" - РИА Новости, 20.06.2022

Санкции против России вынудили Австрию вернуться в "угольный век"

Австрия готовится вновь запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок газа из России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:19

2022-06-20T14:19

2022-06-20T14:52

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Австрия готовится вновь запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок газа из России, пишет Bloomberg."Правительство и Verbund (крупнейший в стране поставщик электроэнергии. — Прим. ред.) согласились переоборудовать нерабочую в данный момент ТЭЦ Меллах, чтобы вновь запустить генерацию электроэнергии из угля в случае экстренной потребности", — заявила коалиция канцлера Карла Нехаммера.После изначального закрытия в рамках плана Европы по отказу от угольной энергии станцию превратили в исследовательский центр по изучению водородного топлива.Сейчас запасы страны отвечают только 39 процентам ее ежегодного потребления.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. В Кремле неоднократно говорили, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220608/chekhiya-1794063459.html

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экономика, россия, европа, энергетика