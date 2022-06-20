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Санкции против России вынудили Австрию вернуться в "угольный век" - РИА Новости, 20.06.2022
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Санкции против России вынудили Австрию вернуться в "угольный век"
Санкции против России вынудили Австрию вернуться в "угольный век" - РИА Новости, 20.06.2022
Санкции против России вынудили Австрию вернуться в "угольный век"
Австрия готовится вновь запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок газа из России, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:19
2022-06-20T14:52
экономика
россия
европа
энергетика
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Австрия готовится вновь запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок газа из России, пишет Bloomberg."Правительство и Verbund (крупнейший в стране поставщик электроэнергии. — Прим. ред.) согласились переоборудовать нерабочую в данный момент ТЭЦ Меллах, чтобы вновь запустить генерацию электроэнергии из угля в случае экстренной потребности", — заявила коалиция канцлера Карла Нехаммера.После изначального закрытия в рамках плана Европы по отказу от угольной энергии станцию превратили в исследовательский центр по изучению водородного топлива.Сейчас запасы страны отвечают только 39 процентам ее ежегодного потребления.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. В Кремле неоднократно говорили, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220608/chekhiya-1794063459.html
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экономика, россия, европа, энергетика
14:19 20.06.2022 (обновлено: 14:52 20.06.2022)
 
Санкции против России вынудили Австрию вернуться в "угольный век"

Bloomberg: Австрия вновь запускает законсервированную угольную электростанцию

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Австрия готовится вновь запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок газа из России, пишет Bloomberg.
"Правительство и Verbund (крупнейший в стране поставщик электроэнергии. — Прим. ред.) согласились переоборудовать нерабочую в данный момент ТЭЦ Меллах, чтобы вновь запустить генерацию электроэнергии из угля в случае экстренной потребности", — заявила коалиция канцлера Карла Нехаммера.
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8 июня, 17:14
Европейской стране предрекли уничтожение без российских нефти и газа
После изначального закрытия в рамках плана Европы по отказу от угольной энергии станцию превратили в исследовательский центр по изучению водородного топлива.
Сейчас запасы страны отвечают только 39 процентам ее ежегодного потребления.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. В Кремле неоднократно говорили, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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