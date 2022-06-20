https://ria.ru/20220620/embargo-1796733596.html

В Будапеште назвали эмбарго на российский газ выстрелом в легкие для ЕС

В Будапеште назвали эмбарго на российский газ выстрелом в легкие для ЕС - РИА Новости, 20.06.2022

В Будапеште назвали эмбарго на российский газ выстрелом в легкие для ЕС

Эмбарго на российский газ означал бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно, Венгрия резко заявит о своей... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:08

2022-06-20T13:08

2022-06-20T14:00

венгрия

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Эмбарго на российский газ означал бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно, Венгрия резко заявит о своей позиции, если предлагаемые санкции будут противоречить интересам венгров, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи."Мы (на саммите глав стран Евросоюза в Брюсселе) хотели бы представлять венгерский народ, если венгерскому народу не подойдут предложения о введении санкций..., то мы об этом резко заявим... Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России", - сказала Сенткирайи в эфире телеканала М1.Ряд европейских политиков, таких как премьер-министр Эстонии Кая Каллас и замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, высказали пожелание, чтобы в седьмой пакет санкций ЕС вошел запрет на поставки российского газа. По словам Яблоньского, работа над седьмым пакетом уже ведется.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкций предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220610/gaz-1794465491.html

https://ria.ru/20220601/neft-1792140648.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, санкции в отношении россии