https://ria.ru/20220620/eksport-1796712448.html

РЭЦ: потенциал переговоров на бизнес-миссии в Киргизии достиг $35 млн

РЭЦ: потенциал переговоров на бизнес-миссии в Киргизии достиг $35 млн - РИА Новости, 20.06.2022

РЭЦ: потенциал переговоров на бизнес-миссии в Киргизии достиг $35 млн

Международная многоотраслевая деловая миссия, организованная Российским экспортным центром в партнерстве с Российско-Киргизским фондом развития (РКФР), прошла... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:21

2022-06-20T12:21

2022-06-20T12:21

российский экспортный центр (рэц)

экономика

экспорт

россия

киргизия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Международная многоотраслевая деловая миссия, организованная Российским экспортным центром в партнерстве с Российско-Киргизским фондом развития (РКФР), прошла 13-15 июня в Бишкеке, потенциал встреч оценивается в 35 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Экспортеры провели свыше 300 целевых встреч с более чем 130 киргизскими контрагентами. Потенциал проведенных переговоров превысил 35 миллионов долларов", - сообщает центр.Там добавили, что "в b2b-программе, подготовленной РЭЦ, приняли участие 40 российских компаний. Среди них производители оборудования для энергетики, машиностроения, строительства, производителей IT и цифровых решений, производители продукции агропромышленного комплекса, представители индустрии образования".Интерес к российским предложениям проявили крупные торговые сети строительной и пищевой отрасли, кредитно-финансовые организации, национальные энергетические и телекоммуникационные компании Киргизии, местные образовательные учреждения, заводы и частные компании из машиностроения и электроники, представители профильных министерств и ассоциаций.Для участников была организована насыщенная двухдневная деловая программа – пленарное заседание и панельные дискуссии по приоритетным отраслям: от энергетики и IT до образования и агропромышленного комплекса.В ходе бизнес-миссии были подписаны соглашения между российским и киргизским бизнесом, институтами развития, финансовыми структурами и государственными организациями о сотрудничестве в сфере энергетики, запуске инфраструктурных и инвестиционных проектов, научно-технологическом сотрудничестве, кооперации в промышленности и легкой промышленности, а также модернизации промышленности Киргизии с участием российского бизнеса.

https://ria.ru/20220617/obmen-1796346559.html

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киргизия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), экономика, экспорт, россия, киргизия