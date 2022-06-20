19:22 20.06.2022 (обновлено: 19:36 20.06.2022)
На Украине завели дело против экс-мэра Киева за призывы признать ДНР и ЛНР
На Украине возбудили дело против экс-мэра Киева за призывы к изменению границ страны
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против бывшего мэра Киева за призыв признать границы Донецкой и Луганской Народных республик.
"Бывшему городскому голове Киева сообщено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
Имя подозреваемого в прокуратуре не называют.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.