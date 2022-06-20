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На Украине завели дело против экс-мэра Киева за призывы признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.06.2022
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На Украине завели дело против экс-мэра Киева за призывы признать ДНР и ЛНР
На Украине завели дело против экс-мэра Киева за призывы признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.06.2022
На Украине завели дело против экс-мэра Киева за призывы признать ДНР и ЛНР
Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против бывшего мэра Киева за призыв признать границы Донецкой и Луганской Народных республик. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:22
2022-06-20T19:36
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против бывшего мэра Киева за призыв признать границы Донецкой и Луганской Народных республик."Бывшему городскому голове Киева сообщено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.Имя подозреваемого в прокуратуре не называют.По информации ведомства, после начала спецоперации России на Украине экс-мэр на странице в соцсети разместил публикацию о необходимости признания границ ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220620/zelenskiy-1796848325.html
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в мире, украина, киев
19:22 20.06.2022 (обновлено: 19:36 20.06.2022)
 
На Украине завели дело против экс-мэра Киева за призывы признать ДНР и ЛНР

На Украине возбудили дело против экс-мэра Киева за призывы к изменению границ страны

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против бывшего мэра Киева за призыв признать границы Донецкой и Луганской Народных республик.
"Бывшему городскому голове Киева сообщено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
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Имя подозреваемого в прокуратуре не называют.
По информации ведомства, после начала спецоперации России на Украине экс-мэр на странице в соцсети разместил публикацию о необходимости признания границ ДНР и ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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