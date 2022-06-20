https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796808003.html

Мишустин: против России и Белоруссии развязана экономическая война

Мишустин: против России и Белоруссии развязана экономическая война - РИА Новости, 20.06.2022

Мишустин: против России и Белоруссии развязана экономическая война

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что против России и Белоруссии развязана настоящая экономическая война, и выразил уверенность, что совместными усилиями два... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:52

2022-06-20T16:52

2022-06-20T18:31

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что против России и Белоруссии развязана настоящая экономическая война, и выразил уверенность, что совместными усилиями два государства справятся с этим беспрецедентным давлением.В ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко Мишустин поблагодарил Минск за "конструктивную позицию о ситуации вокруг Украины". "Мы противостоим совместно беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных государств, сравнимому с тотальной экономической войной. Цель ее - отрезать Россию и Белоруссию от международной финансовой системы, затормозить экономическое развитие, подорвать технологический суверенитет наших стран, ухудшить жизнь наших граждан", - сказал глава правительства РФ.Он выразил уверенность в том, что "мы выдержим этот прессинг и в результате станем сильнее, вместе сможем преодолеть последствия западных санкций, в том числе за счет углубления интеграции в Союзном государстве, запуска совместных проектов, развития производственных и логистических цепочек, импортозамещения".Со своей стороны Головченко согласился, что "складывающаяся обстановка диктует необходимость действовать быстро, решительно и по-военному. "В таких условиях мы работаем, в таких условиях и должны принимать решения", - сказал он.

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1795957269.html

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в мире, россия, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко, минск