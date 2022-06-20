https://ria.ru/20220620/dzhonson-1796797679.html
Джонсону провели операцию на пазухах носа
Джонсону провели операцию на пазухах носа - РИА Новости, 20.06.2022
Джонсону провели операцию на пазухах носа
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону была проведена запланированная и незначительная операция на пазухах носа, сообщил представитель Джонсона. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:32
2022-06-20T16:32
2022-06-20T21:26
в мире
доминик рааб
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону была проведена запланированная и незначительная операция на пазухах носа, сообщил представитель Джонсона."Премьер-министру сегодня утром была проведена очень незначительная рутинная операция, связанная с его носовыми пазухами. Он отправился в больницу около 6.00 (8.00 мск)... Он вернулся обратно на Даунинг-стрит немногим позже 10.00 (12.00 мск)"- цитирует представителя телеканал Sky News.По словам представителя, премьер во время операции находился под общим наркозом. Заместитель премьер-министра Доминик Рааб был поставлен в известность до операции Джонсона. Представитель полагает, что Рааб в случае необходимости будет принимать "важные решения" до конца дня, пока премьер отдыхает после операции. Представитель отметил, что Джонсон проведет заседание своего кабинета во вторник утром.Согласно Independent, представитель позднее добавил, что Джонсон после операции "чувствует себя хорошо" и намеревался принять участие во встрече днем в понедельник.
https://ria.ru/20220610/gaz-1794579116.html
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в мире, доминик рааб, здоровье - общество
16:32 20.06.2022 (обновлено: 21:26 20.06.2022)
Джонсону провели операцию на пазухах носа
Премьер-министру Великобритании Джонсону провели рутинную операцию на пазухах носа