https://ria.ru/20220620/dzhonson-1796797679.html

Джонсону провели операцию на пазухах носа

Джонсону провели операцию на пазухах носа - РИА Новости, 20.06.2022

Джонсону провели операцию на пазухах носа

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону была проведена запланированная и незначительная операция на пазухах носа, сообщил представитель Джонсона. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:32

2022-06-20T16:32

2022-06-20T21:26

в мире

доминик рааб

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/59/1562365913_0:264:2962:1930_1920x0_80_0_0_bac10fe042fa2d445e582348679decba.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону была проведена запланированная и незначительная операция на пазухах носа, сообщил представитель Джонсона."Премьер-министру сегодня утром была проведена очень незначительная рутинная операция, связанная с его носовыми пазухами. Он отправился в больницу около 6.00 (8.00 мск)... Он вернулся обратно на Даунинг-стрит немногим позже 10.00 (12.00 мск)"- цитирует представителя телеканал Sky News.По словам представителя, премьер во время операции находился под общим наркозом. Заместитель премьер-министра Доминик Рааб был поставлен в известность до операции Джонсона. Представитель полагает, что Рааб в случае необходимости будет принимать "важные решения" до конца дня, пока премьер отдыхает после операции. Представитель отметил, что Джонсон проведет заседание своего кабинета во вторник утром.Согласно Independent, представитель позднее добавил, что Джонсон после операции "чувствует себя хорошо" и намеревался принять участие во встрече днем в понедельник.

https://ria.ru/20220610/gaz-1794579116.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, доминик рааб, здоровье - общество