Рейтинг@Mail.ru
Джонсону провели операцию на пазухах носа - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/dzhonson-1796797679.html
Джонсону провели операцию на пазухах носа
Джонсону провели операцию на пазухах носа - РИА Новости, 20.06.2022
Джонсону провели операцию на пазухах носа
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону была проведена запланированная и незначительная операция на пазухах носа, сообщил представитель Джонсона. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:32
2022-06-20T21:26
в мире
доминик рааб
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/59/1562365913_0:264:2962:1930_1920x0_80_0_0_bac10fe042fa2d445e582348679decba.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону была проведена запланированная и незначительная операция на пазухах носа, сообщил представитель Джонсона."Премьер-министру сегодня утром была проведена очень незначительная рутинная операция, связанная с его носовыми пазухами. Он отправился в больницу около 6.00 (8.00 мск)... Он вернулся обратно на Даунинг-стрит немногим позже 10.00 (12.00 мск)"- цитирует представителя телеканал Sky News.По словам представителя, премьер во время операции находился под общим наркозом. Заместитель премьер-министра Доминик Рааб был поставлен в известность до операции Джонсона. Представитель полагает, что Рааб в случае необходимости будет принимать "важные решения" до конца дня, пока премьер отдыхает после операции. Представитель отметил, что Джонсон проведет заседание своего кабинета во вторник утром.Согласно Independent, представитель позднее добавил, что Джонсон после операции "чувствует себя хорошо" и намеревался принять участие во встрече днем в понедельник.
https://ria.ru/20220610/gaz-1794579116.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/59/1562365913_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_e0724dad7a768109c48e2c3ed788daa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, доминик рааб, здоровье - общество
16:32 20.06.2022 (обновлено: 21:26 20.06.2022)
 
Джонсону провели операцию на пазухах носа

Премьер-министру Великобритании Джонсону провели рутинную операцию на пазухах носа

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону была проведена запланированная и незначительная операция на пазухах носа, сообщил представитель Джонсона.
"Премьер-министру сегодня утром была проведена очень незначительная рутинная операция, связанная с его носовыми пазухами. Он отправился в больницу около 6.00 (8.00 мск)... Он вернулся обратно на Даунинг-стрит немногим позже 10.00 (12.00 мск)"- цитирует представителя телеканал Sky News.
По словам представителя, премьер во время операции находился под общим наркозом. Заместитель премьер-министра Доминик Рааб был поставлен в известность до операции Джонсона. Представитель полагает, что Рааб в случае необходимости будет принимать "важные решения" до конца дня, пока премьер отдыхает после операции. Представитель отметил, что Джонсон проведет заседание своего кабинета во вторник утром.
Согласно Independent, представитель позднее добавил, что Джонсон после операции "чувствует себя хорошо" и намеревался принять участие во встрече днем в понедельник.
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 15:15
Британцы сорвали планы Джонсона отказаться от газа
 
В миреДоминик РаабЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала