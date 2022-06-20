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Время для диалога с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее, заявил Медведев - РИА Новости, 20.06.2022
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Время для диалога с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее, заявил Медведев
Время для диалога с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее, заявил Медведев - РИА Новости, 20.06.2022
Время для диалога с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее, заявил Медведев
Сейчас не время для новых переговоров с США по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил РИА Новости замруководителя Совета... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:51
2022-06-20T12:53
россия
сша
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сейчас не время для новых переговоров с США по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил РИА Новости замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Это будет зависеть от решения президента страны. В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим", — сказал собеседник агентства.Медведев отметил, что еще в 2021-м ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, "а сейчас все: dead zone".Зампред Совбеза констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся "в точке нуля по Кельвину", и размораживать их пока не надо, так как это вредно для России."Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку. &lt;...&gt; Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и в подворотнях", — добавил Медведев.СНВ-3 — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Документ продлили на пять лет — до 2026 года — после прихода в Белый дом администрации Джо Байдена. Россия и США приступили к согласованию параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.
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россия, сша, в мире, дмитрий медведев
11:51 20.06.2022 (обновлено: 12:53 20.06.2022)
 
Время для диалога с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: время для переговоров с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сейчас не время для новых переговоров с США по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил РИА Новости замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Это будет зависеть от решения президента страны. В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим", — сказал собеседник агентства.
Медведев отметил, что еще в 2021-м ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, "а сейчас все: dead zone".
Зампред Совбеза констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся "в точке нуля по Кельвину", и размораживать их пока не надо, так как это вредно для России.
"Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку. <...> Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и в подворотнях", — добавил Медведев.
СНВ-3 — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Документ продлили на пять лет — до 2026 года — после прихода в Белый дом администрации Джо Байдена. Россия и США приступили к согласованию параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.
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