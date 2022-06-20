https://ria.ru/20220620/dsnv-3-1796696249.html
Время для диалога с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее, заявил Медведев
Время для диалога с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее, заявил Медведев - РИА Новости, 20.06.2022
Время для диалога с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее, заявил Медведев
Сейчас не время для новых переговоров с США по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил РИА Новости замруководителя Совета... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:51
2022-06-20T11:51
2022-06-20T12:53
россия
сша
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сейчас не время для новых переговоров с США по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил РИА Новости замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Это будет зависеть от решения президента страны. В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим", — сказал собеседник агентства.Медведев отметил, что еще в 2021-м ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, "а сейчас все: dead zone".Зампред Совбеза констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся "в точке нуля по Кельвину", и размораживать их пока не надо, так как это вредно для России."Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку. <...> Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и в подворотнях", — добавил Медведев.СНВ-3 — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Документ продлили на пять лет — до 2026 года — после прихода в Белый дом администрации Джо Байдена. Россия и США приступили к согласованию параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, в мире, дмитрий медведев
11:51 20.06.2022 (обновлено: 12:53 20.06.2022)
Время для диалога с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: время для переговоров с США по продлению ДСНВ-3 неподходящее
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сейчас не время для новых переговоров с США по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил РИА Новости замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Это будет зависеть от решения президента страны. В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим", — сказал собеседник агентства.
Медведев отметил, что еще в 2021-м ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, "а сейчас все: dead zone".
Зампред Совбеза констатировал, что отношения между Москвой
и Вашингтоном
находятся "в точке нуля по Кельвину", и размораживать их пока не надо, так как это вредно для России
.
"Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку. <...> Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и в подворотнях", — добавил Медведев.
СНВ-3 — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Документ продлили на пять лет — до 2026 года — после прихода в Белый дом администрации Джо Байдена
. Россия и США
приступили к согласованию параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине
.