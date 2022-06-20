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Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились - РИА Новости, 20.06.2022
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Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились
Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились - РИА Новости, 20.06.2022
Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились
Видео с дракой якобы пассажира и сотрудницы московского метро на самом деле случилась еще в мае в Подмосковье, к настоящему моменту конфликт уже разрешен,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:56
2022-06-20T18:56
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Видео с дракой якобы пассажира и сотрудницы московского метро на самом деле случилась еще в мае в Подмосковье, к настоящему моменту конфликт уже разрешен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."В мае на станции МЦД "Баковка" у мужчины произошел конфликт с коллегой, в результате которого он избил женщину. В дальнейшем женщина написала заявление в полицию, а позже, помирившись с коллегой, забрала его", - сказал собеседник агентства.Ранее в Telegram-каналах распространилось видео драки якобы пассажира с сотрудницей метрополитена. Утверждалось, что мужчина избил соперницу до смерти и та "скончалась от кровоизлияния в мозг".
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россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
18:56 20.06.2022
 
Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились

Герои видео с жестоким избиением в Подмосковье на МЦД "Баковка" уже помирились

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Видео с дракой якобы пассажира и сотрудницы московского метро на самом деле случилась еще в мае в Подмосковье, к настоящему моменту конфликт уже разрешен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В мае на станции МЦД "Баковка" у мужчины произошел конфликт с коллегой, в результате которого он избил женщину. В дальнейшем женщина написала заявление в полицию, а позже, помирившись с коллегой, забрала его", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео драки якобы пассажира с сотрудницей метрополитена. Утверждалось, что мужчина избил соперницу до смерти и та "скончалась от кровоизлияния в мозг".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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