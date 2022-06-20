https://ria.ru/20220620/draka-1796841351.html
Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились
Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились - РИА Новости, 20.06.2022
Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились
Видео с дракой якобы пассажира и сотрудницы московского метро на самом деле случилась еще в мае в Подмосковье, к настоящему моменту конфликт уже разрешен,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:56
2022-06-20T18:56
2022-06-20T18:56
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Видео с дракой якобы пассажира и сотрудницы московского метро на самом деле случилась еще в мае в Подмосковье, к настоящему моменту конфликт уже разрешен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."В мае на станции МЦД "Баковка" у мужчины произошел конфликт с коллегой, в результате которого он избил женщину. В дальнейшем женщина написала заявление в полицию, а позже, помирившись с коллегой, забрала его", - сказал собеседник агентства.Ранее в Telegram-каналах распространилось видео драки якобы пассажира с сотрудницей метрополитена. Утверждалось, что мужчина избил соперницу до смерти и та "скончалась от кровоизлияния в мозг".
https://ria.ru/20220620/napadenie-1796729465.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились
Герои видео с жестоким избиением в Подмосковье на МЦД "Баковка" уже помирились
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Видео с дракой якобы пассажира и сотрудницы московского метро на самом деле случилась еще в мае в Подмосковье, к настоящему моменту конфликт уже разрешен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В мае на станции МЦД "Баковка" у мужчины произошел конфликт с коллегой, в результате которого он избил женщину. В дальнейшем женщина написала заявление в полицию, а позже, помирившись с коллегой, забрала его", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео драки якобы пассажира с сотрудницей метрополитена. Утверждалось, что мужчина избил соперницу до смерти и та "скончалась от кровоизлияния в мозг".