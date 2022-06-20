https://ria.ru/20220620/draka-1796841351.html

Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились

Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились - РИА Новости, 20.06.2022

Источник: герои видео с жестоким избиением в Подмосковье уже помирились

Видео с дракой якобы пассажира и сотрудницы московского метро на самом деле случилась еще в мае в Подмосковье, к настоящему моменту конфликт уже разрешен,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:56

2022-06-20T18:56

2022-06-20T18:56

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Видео с дракой якобы пассажира и сотрудницы московского метро на самом деле случилась еще в мае в Подмосковье, к настоящему моменту конфликт уже разрешен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."В мае на станции МЦД "Баковка" у мужчины произошел конфликт с коллегой, в результате которого он избил женщину. В дальнейшем женщина написала заявление в полицию, а позже, помирившись с коллегой, забрала его", - сказал собеседник агентства.Ранее в Telegram-каналах распространилось видео драки якобы пассажира с сотрудницей метрополитена. Утверждалось, что мужчина избил соперницу до смерти и та "скончалась от кровоизлияния в мозг".

https://ria.ru/20220620/napadenie-1796729465.html

россия

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, московская область (подмосковье)