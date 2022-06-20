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Донецк весь день находился под активным обстрелом со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/donetsk-1796898753.html
Донецк весь день находился под активным обстрелом со стороны ВСУ
Донецк весь день находился под активным обстрелом со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
Донецк весь день находился под активным обстрелом со стороны ВСУ
Донецк весь день находился под активным обстрелом со стороны украинских войск, которые применяют различные виды вооружения, такие как ствольная артиллерия... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:54
2022-06-20T22:54
специальная военная операция на украине
украина
куйбышевский район
макеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Донецк весь день находился под активным обстрелом со стороны украинских войск, которые применяют различные виды вооружения, такие как ствольная артиллерия калибров 155/152 миллиметров, а также РСЗО, предположительно иностранного производства, передает корреспондент РИА Новости.Учитывая размер воронки и найденные осколки на месте попадания, возможно, это поставленные на Украину американские РСЗО М142 HIMARS.В Куйбышевском районе по адресу улица Ванникова, 2 было попадание во двор жилого дома, значительные повреждения получил ЖК "Вишневый" на проспекте Панфилова в Киевском районе, под обстрелом оказалась автобаза и жилые дома в Червоногвардейском районе Макеевки.В Петровском районе поврежден газопровод, в Ленинском районе электроснабжения лишены 2 тысячи абонентов. По данным СЦКК, ранения различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе один ребенок 11 лет. Информация об обстрелах продолжает поступать.Объединенные силы работают для отражения агрессии: ведется контрбатарейная борьба, работает ПВО, в небе замечена авиация.
украина
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украина, куйбышевский район, макеевка, сцкк
22:54 20.06.2022
 
Донецк весь день находился под активным обстрелом со стороны ВСУ

Украинские боевики весь день обстреливали Донецк, применяя различные виды вооружения

© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Донецк весь день находился под активным обстрелом со стороны украинских войск, которые применяют различные виды вооружения, такие как ствольная артиллерия калибров 155/152 миллиметров, а также РСЗО, предположительно иностранного производства, передает корреспондент РИА Новости.
Учитывая размер воронки и найденные осколки на месте попадания, возможно, это поставленные на Украину американские РСЗО М142 HIMARS.
В Куйбышевском районе по адресу улица Ванникова, 2 было попадание во двор жилого дома, значительные повреждения получил ЖК "Вишневый" на проспекте Панфилова в Киевском районе, под обстрелом оказалась автобаза и жилые дома в Червоногвардейском районе Макеевки.
В Петровском районе поврежден газопровод, в Ленинском районе электроснабжения лишены 2 тысячи абонентов. По данным СЦКК, ранения различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе один ребенок 11 лет. Информация об обстрелах продолжает поступать.
Объединенные силы работают для отражения агрессии: ведется контрбатарейная борьба, работает ПВО, в небе замечена авиация.
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