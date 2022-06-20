Донецк весь день находился под активным обстрелом со стороны ВСУ
Украинские боевики весь день обстреливали Донецк, применяя различные виды вооружения
© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Донецк весь день находился под активным обстрелом со стороны украинских войск, которые применяют различные виды вооружения, такие как ствольная артиллерия калибров 155/152 миллиметров, а также РСЗО, предположительно иностранного производства, передает корреспондент РИА Новости.
Учитывая размер воронки и найденные осколки на месте попадания, возможно, это поставленные на Украину американские РСЗО М142 HIMARS.
В Куйбышевском районе по адресу улица Ванникова, 2 было попадание во двор жилого дома, значительные повреждения получил ЖК "Вишневый" на проспекте Панфилова в Киевском районе, под обстрелом оказалась автобаза и жилые дома в Червоногвардейском районе Макеевки.
В Петровском районе поврежден газопровод, в Ленинском районе электроснабжения лишены 2 тысячи абонентов. По данным СЦКК, ранения различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе один ребенок 11 лет. Информация об обстрелах продолжает поступать.
Объединенные силы работают для отражения агрессии: ведется контрбатарейная борьба, работает ПВО, в небе замечена авиация.