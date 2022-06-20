https://ria.ru/20220620/donetsk-1796895158.html
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими боевиками Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими боевиками Донецка - РИА Новости, 20.06.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими боевиками Донецка
Мирная жительница пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:13
2022-06-20T22:13
2022-06-20T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
днр
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин."В результате вечернего обстрела Куйбышевского района пострадала жительница дома по ул. Семенова-Тянь-Шанского, 9, 1952 года рождения. С проникающим осколочным ранением женщина госпитализирована в больницу №17", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, куйбышевский район, днр
22:13 20.06.2022 (обновлено: 22:45 20.06.2022)
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими боевиками Донецка
Мэр Кулемзин: мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка