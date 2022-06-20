https://ria.ru/20220620/donetsk-1796895158.html

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими боевиками Донецка

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими боевиками Донецка - РИА Новости, 20.06.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими боевиками Донецка

Мирная жительница пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:13

2022-06-20T22:13

2022-06-20T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

днр

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявил мэр города Алексей Кулемзин."В результате вечернего обстрела Куйбышевского района пострадала жительница дома по ул. Семенова-Тянь-Шанского, 9, 1952 года рождения. С проникающим осколочным ранением женщина госпитализирована в больницу №17", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

куйбышевский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, куйбышевский район, днр