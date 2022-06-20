https://ria.ru/20220620/donetsk-1796808555.html

ВСУ продолжают обстрел Донецка, наблюдается дым в районе больницы № 1

ВСУ продолжают обстрел Донецка, наблюдается дым в районе больницы № 1 - РИА Новости, 20.06.2022

ВСУ продолжают обстрел Донецка, наблюдается дым в районе больницы № 1

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что обстрел города продолжается, у городской больницы № 1 виден дым. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:53

2022-06-20T16:53

2022-06-20T19:16

жкх

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что обстрел города продолжается, у городской больницы № 1 виден дым."Обстрелы Донецка продолжаются. По сообщению очевидцев, зафиксированы прилеты в Киевский район города. Наблюдается дым в районе городской больницы № 1 (больница Вишневского). В дыму близлежащий жилой комплекс "Вишневый", — написал он в Telegram-канале.Обстрелы города продолжаются с самого утра. Как сообщал Кулемзин, они привели к пожару в микрорайоне Азотный. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в Куйбышевском районе в результате атаки ВСУ ранения получили четыре человека, включая ребенка 2012 года рождения.По информации представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу более ста боеприпасов различного калибра, а также 20 ракет РСЗО БМ-21 "Град".Большую часть ударов украинские войска наносят снарядами калибра 155 миллиметров. Они стоят на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые используют эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители ДНР. Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана" под калибр 155 миллиметров.Начиная с 13 июня украинские войска подвергают столицу ДНР беспрецедентным обстрелам. Удары наносят практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

донецк (днр)

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жкх, донецк (днр)