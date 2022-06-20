Рейтинг@Mail.ru
Командированным в ДНР и ЛНР будут платить зарплату в двойном размере - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/donbass-1796867052.html
Командированным в ДНР и ЛНР будут платить зарплату в двойном размере
Командированным в ДНР и ЛНР будут платить зарплату в двойном размере - РИА Новости, 20.06.2022
Командированным в ДНР и ЛНР будут платить зарплату в двойном размере
В России утвердили порядок установления размера выплат для сотрудников некоторых сфер, отправляющихся в командировки в ДНР и ЛНР говорится в постановлении... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T21:25
2022-06-20T21:57
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_60e5b6aee514fae8b43938cf5ff99923.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России утвердили порядок установления размера выплат для сотрудников некоторых сфер, отправляющихся в командировки в ДНР и ЛНР говорится в постановлении правительства.При этом отмечается, что работодатель устанавливает размер выплаты параллельно с решением о направлении в командировку.Эти правила распространяются на работников государственных органов, подведомственных организаций и учреждений, занимающихся восстановлением объектов инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_7d9caeee8fb98e400fddf7d5f0f6175f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, луганская народная республика, донецкая народная республика
21:25 20.06.2022 (обновлено: 21:57 20.06.2022)
 
Командированным в ДНР и ЛНР будут платить зарплату в двойном размере

Госслужащие будут получать двойную зарплату за командировки в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России утвердили порядок установления размера выплат для сотрудников некоторых сфер, отправляющихся в командировки в ДНР и ЛНР говорится в постановлении правительства.
"Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иных территориях сохраняемая средняя зарплата… выплачивается в рублях в двукратном размере", — следует из документа.
При этом отмечается, что работодатель устанавливает размер выплаты параллельно с решением о направлении в командировку.
Эти правила распространяются на работников государственных органов, подведомственных организаций и учреждений, занимающихся восстановлением объектов инфраструктуры.
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 09:53Специальная военная операция на Украине
Россия выплатила беженцам из Донбасса и с Украины четыре миллиарда рублей
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.06.2022
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала