https://ria.ru/20220620/donbass-1796867052.html
Командированным в ДНР и ЛНР будут платить зарплату в двойном размере
Командированным в ДНР и ЛНР будут платить зарплату в двойном размере - РИА Новости, 20.06.2022
Командированным в ДНР и ЛНР будут платить зарплату в двойном размере
В России утвердили порядок установления размера выплат для сотрудников некоторых сфер, отправляющихся в командировки в ДНР и ЛНР говорится в постановлении... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T21:25
2022-06-20T21:25
2022-06-20T21:57
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России утвердили порядок установления размера выплат для сотрудников некоторых сфер, отправляющихся в командировки в ДНР и ЛНР говорится в постановлении правительства.При этом отмечается, что работодатель устанавливает размер выплаты параллельно с решением о направлении в командировку.Эти правила распространяются на работников государственных органов, подведомственных организаций и учреждений, занимающихся восстановлением объектов инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика
21:25 20.06.2022 (обновлено: 21:57 20.06.2022)
Командированным в ДНР и ЛНР будут платить зарплату в двойном размере
Госслужащие будут получать двойную зарплату за командировки в ДНР и ЛНР