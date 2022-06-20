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В нескольких районах Донецка слышны множественные взрывы

В нескольких районах Донецка слышны множественные взрывы - РИА Новости, 20.06.2022

В нескольких районах Донецка слышны множественные взрывы

В Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка слышны множественные взрывы, над городом работает система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:26

2022-06-20T15:26

2022-06-20T17:01

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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. В Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка слышны множественные взрывы, над городом работает система противовоздушной обороны, сообщил корреспондент РИА Новости.Обстрелы столицы Донецкой Народной Республики идут с самого утра. Как писал в Telegram мэр Алексей Кулемзин, они привели к сильному пожару в микрорайоне Азотный.Кулемзин уточнил, что обстрелы не прекращаются, виден дым в Ленинском районе около телецентра.По данным штаба территориальной обороны ДНР, в Куйбышевском районе в результате атаки ВСУ ранения получили четыре человека, включая ребенка 2012 года рождения.По информации представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу более ста боеприпасов различного калибра, а также 20 ракет РСЗО БМ-21 "Град".Большую часть ударов украинские войска наносят снарядами калибра 155 миллиметров. Они стоят на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые используют эти боеприпасы. В результате обстрелов гибнут мирные жители ДНР. Также на Украине изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана" под калибр 155 миллиметров.Начиная с 13 июня украинские войска подвергают столицу ДНР беспрецедентным обстрелам. Удары наносят практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

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в мире, донецкая народная республика, украина