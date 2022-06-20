https://ria.ru/20220620/donbass-1796683174.html

Нарышкин призвал рассказывать в школах о борьбе Донбасса за независимость

Нарышкин призвал рассказывать в школах о борьбе Донбасса за независимость - РИА Новости, 20.06.2022

Нарышкин призвал рассказывать в школах о борьбе Донбасса за независимость

Героическая борьба жителей Донбасса за свою независимость должна быть отмечена в школьном курсе истории в России, заявил председатель Российского исторического... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:12

2022-06-20T11:12

2022-06-20T11:14

в мире

россия

донбасс

российское историческое общество

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Героическая борьба жителей Донбасса за свою независимость должна быть отмечена в школьном курсе истории в России, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Своего рода смысловым ядром всей системы школьного исторического образования в РФ является историко-культурный стандарт, отметил Нарышкин, выступая в Москве на общем собрании РИО по случаю 10-летия Российского исторического общества. В 2014 году в текст этого стандарта вошли сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, напомнил он."Сегодня на страницы школьных учебников должна попасть и героическая борьба жителей народных республик Донбасса", - подчеркнул Нарышкин.По его словам, ряд членов РИО задействованы в сборе свидетельств преступлений, совершенных киевским режимом против мирного населения Донбасса."Считаю, что окончательная интеграция народных республик в наше единое историко-культурное пространство, равно как и сохранение памяти о текущих событиях в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине являются для Российского исторического общества приоритетами на обозримую перспективу", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донбасс, российское историческое общество, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)