Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин призвал рассказывать в школах о борьбе Донбасса за независимость - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/donbass-1796683174.html
Нарышкин призвал рассказывать в школах о борьбе Донбасса за независимость
Нарышкин призвал рассказывать в школах о борьбе Донбасса за независимость - РИА Новости, 20.06.2022
Нарышкин призвал рассказывать в школах о борьбе Донбасса за независимость
Героическая борьба жителей Донбасса за свою независимость должна быть отмечена в школьном курсе истории в России, заявил председатель Российского исторического... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:12
2022-06-20T11:14
в мире
россия
донбасс
российское историческое общество
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_0:53:3065:1777_1920x0_80_0_0_52eba1154c602977abfcdd54796832d0.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Героическая борьба жителей Донбасса за свою независимость должна быть отмечена в школьном курсе истории в России, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Своего рода смысловым ядром всей системы школьного исторического образования в РФ является историко-культурный стандарт, отметил Нарышкин, выступая в Москве на общем собрании РИО по случаю 10-летия Российского исторического общества. В 2014 году в текст этого стандарта вошли сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, напомнил он."Сегодня на страницы школьных учебников должна попасть и героическая борьба жителей народных республик Донбасса", - подчеркнул Нарышкин.По его словам, ряд членов РИО задействованы в сборе свидетельств преступлений, совершенных киевским режимом против мирного населения Донбасса."Считаю, что окончательная интеграция народных республик в наше единое историко-культурное пространство, равно как и сохранение памяти о текущих событиях в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине являются для Российского исторического общества приоритетами на обозримую перспективу", - добавил он.
https://ria.ru/20220611/mir-1794758160.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_37ea4e5fd15f91eecb890f7e67b8a3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донбасс, российское историческое общество, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
11:12 20.06.2022 (обновлено: 11:14 20.06.2022)
 
Нарышкин призвал рассказывать в школах о борьбе Донбасса за независимость

Нарышкин: о борьбе Донбасса за независимость надо рассказывать на уроках истории в школах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Героическая борьба жителей Донбасса за свою независимость должна быть отмечена в школьном курсе истории в России, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Своего рода смысловым ядром всей системы школьного исторического образования в РФ является историко-культурный стандарт, отметил Нарышкин, выступая в Москве на общем собрании РИО по случаю 10-летия Российского исторического общества. В 2014 году в текст этого стандарта вошли сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, напомнил он.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 13:46
Мир без России не может быть стабильным и долговечным, заявил Нарышкин
"Сегодня на страницы школьных учебников должна попасть и героическая борьба жителей народных республик Донбасса", - подчеркнул Нарышкин.
По его словам, ряд членов РИО задействованы в сборе свидетельств преступлений, совершенных киевским режимом против мирного населения Донбасса.
"Считаю, что окончательная интеграция народных республик в наше единое историко-культурное пространство, равно как и сохранение памяти о текущих событиях в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине являются для Российского исторического общества приоритетами на обозримую перспективу", - добавил он.
 
В миреРоссияДонбассРоссийское историческое обществоСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала