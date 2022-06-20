11:12 20.06.2022 (обновлено: 11:14 20.06.2022)
Нарышкин призвал рассказывать в школах о борьбе Донбасса за независимость
Нарышкин: о борьбе Донбасса за независимость надо рассказывать на уроках истории в школах
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Героическая борьба жителей Донбасса за свою независимость должна быть отмечена в школьном курсе истории в России, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Своего рода смысловым ядром всей системы школьного исторического образования в РФ является историко-культурный стандарт, отметил Нарышкин, выступая в Москве на общем собрании РИО по случаю 10-летия Российского исторического общества. В 2014 году в текст этого стандарта вошли сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, напомнил он.
"Сегодня на страницы школьных учебников должна попасть и героическая борьба жителей народных республик Донбасса", - подчеркнул Нарышкин.
По его словам, ряд членов РИО задействованы в сборе свидетельств преступлений, совершенных киевским режимом против мирного населения Донбасса.
"Считаю, что окончательная интеграция народных республик в наше единое историко-культурное пространство, равно как и сохранение памяти о текущих событиях в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине являются для Российского исторического общества приоритетами на обозримую перспективу", - добавил он.