Рейтинг@Mail.ru
Судебные приставы начинают взыскивать долги в автоматическом режиме - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/dolgi-1796631608.html
Судебные приставы начинают взыскивать долги в автоматическом режиме
Судебные приставы начинают взыскивать долги в автоматическом режиме - РИА Новости, 20.06.2022
Судебные приставы начинают взыскивать долги в автоматическом режиме
Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в РФ, а также взыскание долгов теперь будет проходить в автоматическом режиме, без... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T00:24
2022-06-20T00:24
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd37d64e8dbc62c6926abf91b060fce6.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в РФ, а также взыскание долгов теперь будет проходить в автоматическом режиме, без участия судебного пристава.Так, с 20 июня в России отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя, смогут приниматься в автоматическом режиме.Изменения затронут решения ФССП России по вопросам возбуждения исполнительного производства и отказа в этом, окончания, приостановления и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора.Кроме того, в автоматическом режиме теперь будут устанавливаться и отменяться различные ограничения в отношении должника, запреты, наложение и снятие арестов, предоставление отсрочки или рассрочки, а также обращения и отмена взыскания на деньги должника, зарплату и иные доходы должника.
https://ria.ru/20220531/zarplata-1792125974.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b4858d8e26eacf38bfe4f083c15c253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, общество
00:24 20.06.2022
 
Судебные приставы начинают взыскивать долги в автоматическом режиме

Судебные приставы в России с 20 июня смогут взыскивать долги в автоматическом режиме

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник службы судебных приставов у здания Таганского суда города Москвы
Сотрудник службы судебных приставов у здания Таганского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Сотрудник службы судебных приставов у здания Таганского суда города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в РФ, а также взыскание долгов теперь будет проходить в автоматическом режиме, без участия судебного пристава.
Так, с 20 июня в России отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя, смогут приниматься в автоматическом режиме.
Изменения затронут решения ФССП России по вопросам возбуждения исполнительного производства и отказа в этом, окончания, приостановления и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора.
Кроме того, в автоматическом режиме теперь будут устанавливаться и отменяться различные ограничения в отношении должника, запреты, наложение и снятие арестов, предоставление отсрочки или рассрочки, а также обращения и отмена взыскания на деньги должника, зарплату и иные доходы должника.
Задержка заработной платы - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 17:52
Задержка зарплаты: куда обращаться и как добиться выплат в 2022 году
 
РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала