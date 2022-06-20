https://ria.ru/20220620/dolgi-1796631608.html

Судебные приставы начинают взыскивать долги в автоматическом режиме

Судебные приставы начинают взыскивать долги в автоматическом режиме - РИА Новости, 20.06.2022

Судебные приставы начинают взыскивать долги в автоматическом режиме

Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в РФ, а также взыскание долгов теперь будет проходить в автоматическом режиме, без... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T00:24

2022-06-20T00:24

2022-06-20T00:24

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в РФ, а также взыскание долгов теперь будет проходить в автоматическом режиме, без участия судебного пристава.Так, с 20 июня в России отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя, смогут приниматься в автоматическом режиме.Изменения затронут решения ФССП России по вопросам возбуждения исполнительного производства и отказа в этом, окончания, приостановления и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора.Кроме того, в автоматическом режиме теперь будут устанавливаться и отменяться различные ограничения в отношении должника, запреты, наложение и снятие арестов, предоставление отсрочки или рассрочки, а также обращения и отмена взыскания на деньги должника, зарплату и иные доходы должника.

https://ria.ru/20220531/zarplata-1792125974.html

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, общество