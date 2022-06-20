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Число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ увеличилось до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ увеличилось до пяти человек - РИА Новости, 20.06.2022
Число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ увеличилось до пяти человек
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками увеличилось до пяти человек, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:58
2022-06-20T23:58
2022-06-20T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками увеличилось до пяти человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось о трех пострадавших гражданских лицах."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о еще двух пострадавших гражданских лицах в результате обстрела ВФУ Червоногвардейского района Макеевки - мужчинах 1987 и 1982 года рождения. Таким образом, общее количество раненных в результате обстрела ВФУ населенного пункта Макеевка достигло пяти человек", - говорится в сообщении представительства в Twitter.Представительство ДНР в СЦКК в понедельник сообщало, что украинские войска обстреливали Червоногвардейский район Макеевки ракетами из РСЗО "Ураган", а также снарядами калибром 152 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ увеличилось до пяти человек
Представительство ДНР: число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ увеличилось до пяти