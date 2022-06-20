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Число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ увеличилось до пяти человек

Число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ увеличилось до пяти человек - РИА Новости, 20.06.2022

Число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ увеличилось до пяти человек

Число пострадавших мирных жителей при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками увеличилось до пяти человек, сообщает... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:58

2022-06-20T23:58

2022-06-20T23:58

специальная военная операция на украине

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макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками увеличилось до пяти человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось о трех пострадавших гражданских лицах."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о еще двух пострадавших гражданских лицах в результате обстрела ВФУ Червоногвардейского района Макеевки - мужчинах 1987 и 1982 года рождения. Таким образом, общее количество раненных в результате обстрела ВФУ населенного пункта Макеевка достигло пяти человек", - говорится в сообщении представительства в Twitter.Представительство ДНР в СЦКК в понедельник сообщало, что украинские войска обстреливали Червоногвардейский район Макеевки ракетами из РСЗО "Ураган", а также снарядами калибром 152 миллиметра.

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк