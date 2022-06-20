https://ria.ru/20220620/dnr-1796899248.html

При обстреле Макеевки ВСУ пострадали три человека

При обстреле Макеевки ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 20.06.2022

При обстреле Макеевки ВСУ пострадали три человека

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР возросло до трех человек, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:01

2022-06-20T23:01

2022-06-20T23:01

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР возросло до трех человек, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Ранее в представительстве республики сообщали о двух раненых."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о третьем пострадавшем гражданском лице в результате обстрела ВФУ Червоногвардейского района Макеевки - женщине 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

макеевка

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк