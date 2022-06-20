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При обстреле Макеевки ВСУ пострадали три человека
При обстреле Макеевки ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 20.06.2022
При обстреле Макеевки ВСУ пострадали три человека
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР возросло до трех человек, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:01
2022-06-20T23:01
2022-06-20T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР возросло до трех человек, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Ранее в представительстве республики сообщали о двух раненых."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о третьем пострадавшем гражданском лице в результате обстрела ВФУ Червоногвардейского района Макеевки - женщине 1986 года рождения", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
При обстреле Макеевки ВСУ пострадали три человека
Представительстве ДНР в СЦКК: три человека пострадали во время обстрела Макеевки ВСУ