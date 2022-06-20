https://ria.ru/20220620/dnr-1796743222.html
Пушилин разрешил переименовывать улицы и районы населенных пунктов в ДНР
Пушилин разрешил переименовывать улицы и районы населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
Пушилин разрешил переименовывать улицы и районы населенных пунктов в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в понедельник подписал указ, разрешающий местным властям переименовывать улицы и районы населенных пунктов в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:37
2022-06-20T13:37
2022-06-20T13:37
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в понедельник подписал указ, разрешающий местным властям переименовывать улицы и районы населенных пунктов в ДНР."Постановляю наделить администрации районов и городов республиканского значения полномочиями по присвоению наименований, переименованию составных частей населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - говорится в указе.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.Кроме того, Пушилин подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам присвоения наименований, переименования географических объектов, главными задачами которой станет рассмотрение предложений о присвоении наименований, а также их утверждение или отклонение.
https://ria.ru/20220511/donetsk-1787870805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, денис пушилин, донбасс
Пушилин разрешил переименовывать улицы и районы населенных пунктов в ДНР
Глава ДНР Пушилин разрешил переименовывать улицы и районы населенных пунктов в республике