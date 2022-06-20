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Пушилин разрешил переименовывать улицы и районы населенных пунктов в ДНР

Пушилин разрешил переименовывать улицы и районы населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022

Пушилин разрешил переименовывать улицы и районы населенных пунктов в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в понедельник подписал указ, разрешающий местным властям переименовывать улицы и районы населенных пунктов в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:37

2022-06-20T13:37

2022-06-20T13:37

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в понедельник подписал указ, разрешающий местным властям переименовывать улицы и районы населенных пунктов в ДНР."Постановляю наделить администрации районов и городов республиканского значения полномочиями по присвоению наименований, переименованию составных частей населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - говорится в указе.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.Кроме того, Пушилин подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам присвоения наименований, переименования географических объектов, главными задачами которой станет рассмотрение предложений о присвоении наименований, а также их утверждение или отклонение.

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Ольга Фомченкова

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