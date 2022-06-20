09:56 20.06.2022 (обновлено: 11:32 20.06.2022)
СК рассказал о задержанных по делу о незаконном сборе данных силовиков
СК сообщил о задержании ФСБ трех налоговиков за торговлю данными силовиков и военных
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов
Задержание представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Задержанные по делу о незаконном сборе данных три налоговика и их посредник торговали информацией об источниках дохода, счетах, адресах, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее ФСБ РФ сообщила о разоблачении частных сыщиков и налоговиков, причастных к незаконному сбору персональных данных: эта группа с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения о более 30 гражданах, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
"В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении ещё двоих соучастников – домашний арест", - сказала Иванова.
По данным СК, с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов, имея доступ к информационным системам, за деньги предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физлиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности.
"При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в том числе по месту жительства и на рабочих местах, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документация и иные предметы, представляющие интерес для следствия", - добавила Иванова.
Она подчеркнула, что следственные действия также провели в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях.