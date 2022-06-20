Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал о задержанных по делу о незаконном сборе данных силовиков - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/dannye-1796663655.html
СК рассказал о задержанных по делу о незаконном сборе данных силовиков
СК рассказал о задержанных по делу о незаконном сборе данных силовиков - РИА Новости, 20.06.2022
СК рассказал о задержанных по делу о незаконном сборе данных силовиков
Задержанные по делу о незаконном сборе данных три налоговика и их посредник торговали информацией об источниках дохода, счетах, адресах, заявила старший... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:56
2022-06-20T11:32
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796680399_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d54788238ffdd335071f66bf41622d02.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Задержанные по делу о незаконном сборе данных три налоговика и их посредник торговали информацией об источниках дохода, счетах, адресах, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее ФСБ РФ сообщила о разоблачении частных сыщиков и налоговиков, причастных к незаконному сбору персональных данных: эта группа с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения о более 30 гражданах, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов."В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении ещё двоих соучастников – домашний арест", - сказала Иванова.По данным СК, с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов, имея доступ к информационным системам, за деньги предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физлиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности."При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в том числе по месту жительства и на рабочих местах, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документация и иные предметы, представляющие интерес для следствия", - добавила Иванова.Она подчеркнула, что следственные действия также провели в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796680399_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32e62472da3ac9b6b53a9b72a7ab8038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:56 20.06.2022 (обновлено: 11:32 20.06.2022)
 
СК рассказал о задержанных по делу о незаконном сборе данных силовиков

СК сообщил о задержании ФСБ трех налоговиков за торговлю данными силовиков и военных

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов
Задержание представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Задержание представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Задержанные по делу о незаконном сборе данных три налоговика и их посредник торговали информацией об источниках дохода, счетах, адресах, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее ФСБ РФ сообщила о разоблачении частных сыщиков и налоговиков, причастных к незаконному сбору персональных данных: эта группа с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения о более 30 гражданах, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
"В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении ещё двоих соучастников – домашний арест", - сказала Иванова.
По данным СК, с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов, имея доступ к информационным системам, за деньги предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физлиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности.
"При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в том числе по месту жительства и на рабочих местах, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документация и иные предметы, представляющие интерес для следствия", - добавила Иванова.
Она подчеркнула, что следственные действия также провели в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала