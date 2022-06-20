https://ria.ru/20220620/dannye-1796663655.html

СК рассказал о задержанных по делу о незаконном сборе данных силовиков

СК рассказал о задержанных по делу о незаконном сборе данных силовиков - РИА Новости, 20.06.2022

СК рассказал о задержанных по делу о незаконном сборе данных силовиков

Задержанные по делу о незаконном сборе данных три налоговика и их посредник торговали информацией об источниках дохода, счетах, адресах, заявила старший... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:56

2022-06-20T09:56

2022-06-20T11:32

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Задержанные по делу о незаконном сборе данных три налоговика и их посредник торговали информацией об источниках дохода, счетах, адресах, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее ФСБ РФ сообщила о разоблачении частных сыщиков и налоговиков, причастных к незаконному сбору персональных данных: эта группа с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения о более 30 гражданах, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов."В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении ещё двоих соучастников – домашний арест", - сказала Иванова.По данным СК, с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов, имея доступ к информационным системам, за деньги предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физлиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности."При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в том числе по месту жительства и на рабочих местах, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документация и иные предметы, представляющие интерес для следствия", - добавила Иванова.Она подчеркнула, что следственные действия также провели в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)