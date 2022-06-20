https://ria.ru/20220620/dannye-1796661868.html

ФСБ разоблачила преступную группу, сливавшую персональные данные силовиков

ФСБ разоблачила преступную группу, сливавшую персональные данные силовиков - РИА Новости, 20.06.2022

ФСБ разоблачила преступную группу, сливавшую персональные данные силовиков

ФСБ разоблачила преступную группу, незаконно собиравшую и торговавшую персональными данными трех десятков человек, в том числе военнослужащих, сообщил Центр... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:47

2022-06-20T09:47

2022-06-20T12:28

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ФСБ разоблачила преступную группу, незаконно собиравшую и торговавшую персональными данными трех десятков человек, в том числе военнослужащих, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан", — говорится в релизе.СК открыл уголовные дела по уголовным статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве".Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, по делу задержали трех налоговиков и одного посредника. Двух фигурантов дела арестовали, еще двоих отправили под домашний арест.В 2019 и 2020 годах три сотрудника налоговых органов, имевших доступ к информационным системам, за деньги передавали детективному агентству информацию об источниках дохода граждан, их банковских счетах, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, охраняемые законом. Вскоре один из налоговиков уволился.У задержанных дома и на рабочих местах провели обыски, изъяли смартфоны, компьютеры и ноутбуки, документы.Иванова уточнила, что следственные действия прошли также в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях.

https://ria.ru/20220428/arkhiv-1785853860.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)