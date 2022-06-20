https://ria.ru/20220620/daniya-1796900186.html

Дания не выведет из эксплуатации самолеты F-16 из-за спецоперации

Дания не выведет из эксплуатации самолеты F-16 из-за спецоперации - РИА Новости, 20.06.2022

Дания не выведет из эксплуатации самолеты F-16 из-за спецоперации

Дания на три года дольше оставит на своем вооружении истребители F-16, которые планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году, при этом новые самолеты F-35... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:12

2022-06-20T23:12

2022-06-20T23:12

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дания на три года дольше оставит на своем вооружении истребители F-16, которые планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году, при этом новые самолеты F-35 будут вводиться в вооруженные силы поэтапно, заявил министр обороны королевства Мортен Бедсков.По словам главы минобороны, причина такого решения связана с тем, что "ситуация с политикой безопасности в Европе" резко изменилась"."Защита территории НАТО на Востоке занимает более важное место, чем когда-либо в последнее время. Поэтому мы расширяем эксплуатационные возможности F-16, в то время как новые самолеты F-35 вводятся в эксплуатацию поэтапно", - также сообщил министр.По мнению Бедскова, начало спецоперации РФ на Украине "изменило Европу и угрозы, с которыми она сталкивается".Как отмечает датский телеканал TV2, в течение 2024 года Дания планировала вывести из эксплуатации 43 истребителя F-16 и начать их замену на новые F-35, но старые истребители теперь останутся на вооружении до 2027 года. Отмечается, что продолжение эксплуатации упомянутых самолетов обойдется датской казне в 153,7 миллиона долларов.

https://ria.ru/20220615/spor-1795339357.html

https://ria.ru/20220609/es-1794435096.html

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в мире, дания, россия, украина, нато, f-16, f-35