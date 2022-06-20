Рейтинг@Mail.ru
Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/daniya-1796897715.html
Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну
Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну - РИА Новости, 20.06.2022
Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну
Датское энергетическое агентство предполагает, что вскоре может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением в стране, а также призывает граждан королевства... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:38
2022-06-20T22:38
в мире
жкх
дания
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Датское энергетическое агентство предполагает, что вскоре может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением в стране, а также призывает граждан королевства экономить энергию, следует из пресс-релиза организации.Отмечается, что в Дании вводится режим Early Warning, который означает, "что может возникнуть ситуация со значительным ухудшением газоснабжения". Согласно релизу агентства, режим Early Warning вводится "из-за неопределенности с поставками газа из России"."В случае нехватки газа у Датского энергетического агентства есть готовый план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы потребители могли отапливать свои дома на зиму. План включает, среди прочего, высвобождение аварийных запасов, и предполагает, что крупнейшие газопотребляющие компании могут полностью или частично прекратить подачу газа на определенный период времени", - отмечают в энергетическом агентстве.В организации подчеркнули, что на данный момент ситуация находится под контролем, однако призвали "всех датчан экономить энергию".Согласно данным агентства, в настоящий момент датские газохранилища заполнены на 75%.В понедельник министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны призывает компании и домохозяйства экономить энергию даже летом, так как "каждый кубометр газа на счету".
https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796885610.html
https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html
дания
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, дания, нидерланды
22:38 20.06.2022
 
Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну

Датское энергетическое агентство опасается кризиса с поставками газа в страну

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Датское энергетическое агентство предполагает, что вскоре может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением в стране, а также призывает граждан королевства экономить энергию, следует из пресс-релиза организации.
Отмечается, что в Дании вводится режим Early Warning, который означает, "что может возникнуть ситуация со значительным ухудшением газоснабжения". Согласно релизу агентства, режим Early Warning вводится "из-за неопределенности с поставками газа из России".
Люди на улице в центре Амсердама, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 20:33
Нидерланды придумали способ для экономии газа
"В случае нехватки газа у Датского энергетического агентства есть готовый план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы потребители могли отапливать свои дома на зиму. План включает, среди прочего, высвобождение аварийных запасов, и предполагает, что крупнейшие газопотребляющие компании могут полностью или частично прекратить подачу газа на определенный период времени", - отмечают в энергетическом агентстве.
В организации подчеркнули, что на данный момент ситуация находится под контролем, однако призвали "всех датчан экономить энергию".
Согласно данным агентства, в настоящий момент датские газохранилища заполнены на 75%.
В понедельник министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны призывает компании и домохозяйства экономить энергию даже летом, так как "каждый кубометр газа на счету".
Добыча нефти. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 08:00
Самые высокие цены на бензин — в стране, сидящей на нефтегазовой игле
 
В миреЖКХДанияНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала