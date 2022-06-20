https://ria.ru/20220620/daniya-1796897715.html

Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну

Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну - РИА Новости, 20.06.2022

Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну

Датское энергетическое агентство предполагает, что вскоре может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением в стране, а также призывает граждан королевства... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:38

2022-06-20T22:38

2022-06-20T22:38

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Датское энергетическое агентство предполагает, что вскоре может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением в стране, а также призывает граждан королевства экономить энергию, следует из пресс-релиза организации.Отмечается, что в Дании вводится режим Early Warning, который означает, "что может возникнуть ситуация со значительным ухудшением газоснабжения". Согласно релизу агентства, режим Early Warning вводится "из-за неопределенности с поставками газа из России"."В случае нехватки газа у Датского энергетического агентства есть готовый план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы потребители могли отапливать свои дома на зиму. План включает, среди прочего, высвобождение аварийных запасов, и предполагает, что крупнейшие газопотребляющие компании могут полностью или частично прекратить подачу газа на определенный период времени", - отмечают в энергетическом агентстве.В организации подчеркнули, что на данный момент ситуация находится под контролем, однако призвали "всех датчан экономить энергию".Согласно данным агентства, в настоящий момент датские газохранилища заполнены на 75%.В понедельник министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны призывает компании и домохозяйства экономить энергию даже летом, так как "каждый кубометр газа на счету".

https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796885610.html

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в мире, жкх, дания, нидерланды