https://ria.ru/20220620/daniya-1796671112.html

Боррель сообщил о присоединении Дании к оборонной политике ЕС

Боррель сообщил о присоединении Дании к оборонной политике ЕС - РИА Новости, 20.06.2022

Боррель сообщил о присоединении Дании к оборонной политике ЕС

Дания присоединилась к европейской Общей политике по обороне и безопасности Евросоюза, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:30

2022-06-20T10:30

2022-06-20T10:30

в мире

дания

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Дания присоединилась к европейской Общей политике по обороне и безопасности Евросоюза, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС."Сегодня у нас есть хорошие новости. Совет ЕС сегодня, в первую очередь, поприветствует тот факт, что Дания присоединилась к нам в европейской политике обороны. Мы получим от главы МИД Дании документ, который показывает, что датчане хотят использовать ЕС для повышения своих оборонных возможностей", - сказал он.

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

дания

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в мире, дания, евросоюз, жозеп боррель