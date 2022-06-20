https://ria.ru/20220620/daniya-1796671112.html
Боррель сообщил о присоединении Дании к оборонной политике ЕС
Боррель сообщил о присоединении Дании к оборонной политике ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
Боррель сообщил о присоединении Дании к оборонной политике ЕС
Дания присоединилась к европейской Общей политике по обороне и безопасности Евросоюза, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:30
2022-06-20T10:30
2022-06-20T10:30
в мире
дания
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Дания присоединилась к европейской Общей политике по обороне и безопасности Евросоюза, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС."Сегодня у нас есть хорошие новости. Совет ЕС сегодня, в первую очередь, поприветствует тот факт, что Дания присоединилась к нам в европейской политике обороны. Мы получим от главы МИД Дании документ, который показывает, что датчане хотят использовать ЕС для повышения своих оборонных возможностей", - сказал он.
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в мире, дания, евросоюз, жозеп боррель
Боррель сообщил о присоединении Дании к оборонной политике ЕС
Глава дипломатии ЕС Боррель: Дания стала частью политики по обороне и безопасности союза