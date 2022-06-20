https://ria.ru/20220620/dagestan-1796653430.html

В Дагестане появятся три крупных гостиничных комплекса

В Дагестане появятся три крупных гостиничных комплекса - РИА Новости, 20.06.2022

В Дагестане появятся три крупных гостиничных комплекса

Три крупных современных гостиничных комплекса строятся в Дагестане, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:52

2022-06-20T18:52

2022-06-20T18:52

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Три крупных современных гостиничных комплекса строятся в Дагестане, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Сергей Меликов."Недавно побывали в Карабудахкентском районе, где в настоящий момент строятся три крупных современных гостиничных комплекса, очень привлекательных, на мой взгляд, для туристов и соответствующих мировым стандартам. Думаю, смело можно поставить четыре звезды", — сказал Меликов.Он напомнил, что недавно в Каспийске состоялось открытие сетевой гостиницы "Азимут", которая может претендовать на "твёрдые четыре звезды".Дагестан в 2022 году ожидает до 1,5 миллиона туристов. В прошлом году регион посетило около миллиона человек.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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Лана Баева

Лана Баева

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Лана Баева

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