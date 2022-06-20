https://ria.ru/20220620/chekrygin-1796202351.html

Самый загадочный мастер прошлого века: Василий Чекрыгин в Третьяковке

Самый загадочный мастер прошлого века: Василий Чекрыгин в Третьяковке - РИА Новости, 20.06.2022

Самый загадочный мастер прошлого века: Василий Чекрыгин в Третьяковке

Один из наиболее таинственных художников XX века был одержим идеей воскрешения предков, но сам трагически погиб в 25 лет. Участвовал в выставках футуристов и... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:00

2022-06-20T08:00

2022-06-20T11:11

культура

николай федоров

владимир маяковский

давид бурлюк

третьяковская галерея

московское училище живописи, ваяния и зодчества

куда сходить

что посмотреть

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Один из наиболее таинственных художников XX века был одержим идеей воскрешения предков, но сам трагически погиб в 25 лет. Участвовал в выставках футуристов и примитивистов, дружил с выдающимися современниками. Известность ему принесли графические серии, написанные в последние годы жизни. Спустя 125 лет со дня рождения Василия Чекрыгина и 100 лет после его гибели Третьяковская галерея показывает эти работы.Сложный почерк"Я просил проиллюстрировать поэму, а ты опять нарисовал ангела! Лучше бы муху," — шутил Владимир Маяковский над другом, который создавал рисунки к его книгам. Он был ярким представителем своей эпохи — экспериментировал, пробовал себя в разных жанрах и увлекался духовными учениями. Еще в детстве, во время учебы в иконописной школе при Киево-Печерской лавре, его заинтересовали идеи жизни духа и воскрешения.В 13 лет Чекрыгин поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, и стал самым юным его воспитанником. Там он подружился с выдающимися современниками, среди которых основоположник футуризма Давид Бурлюк и живописец Лев Шехтель. Из-за радикальных модернистских взглядов юного художника лишили стипендии, и он поехал в Европу. Это также повлияло на его почерк. Таинственная рукопись и утопический соборВ Третьяковке показывают иллюстрации Василия Чекрыгина к собственной книге, посвященной памяти философа Николая Федорова. Трактат "О Соборе Воскрешающего Музея" не издавали при жизни художника. Рукопись хранится у искусствоведа Дмитрия Сарабьянова, печатали лишь ее части.У родоначальника "русского космизма" Николая Федорова Чекрыгин заимствовал мысли о преобразовании человечества путем воскрешения предков — причем в физическом смысле. Этому посвящен другой цикл его работ. На полотнах чарующие девы соседствуют со скелетами: так художник представлял возрождение и вихревое движение материи, которое создавал с помощью игры света и тени. Пятичастная композиция в центре экспозиции — фрески будущего утопического храма. По замыслу автора святыня должна была сыграть решающую роль в воскрешении ушедших людей.Идеями спасения человечества в те годы был одержим не только Василий Чекрыгин. Композитор Александр Скрябин, например, трудился над "Мистерией", которая должна была воспитать в людях чувство великого братства. В реальности Чекрыгин росписью храмов не занимался, хоть и обучался иконописи. Он мечтал стать муралистом. Современники вспоминают, как он сбивал с ног наркома просвещения Анатолия Луначарского, требуя предоставить стены под фрески.Многослойно и полифоничноТретьяковская галерея показывает около двадцати работ художника, некоторые — впервые. Всего в собрании более четырехсот произведений, многие до сих пор не изучены.Как отмечает куратор, не нужно смотреть на эти работы слишком прямолинейно, пытаясь отыскать конкретные смыслы. Авангардные проекты — это прежде всего идея, а порой сразу несколько. Так и творчество Василия Чекрыгина — многослойно и полифонично.

https://ria.ru/20220613/avtoportrety-1794256059.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

николай федоров, владимир маяковский, давид бурлюк, третьяковская галерея, московское училище живописи, ваяния и зодчества, куда сходить , что посмотреть , музеи