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Самый загадочный мастер прошлого века: Василий Чекрыгин в Третьяковке - РИА Новости, 20.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220620/chekrygin-1796202351.html
Самый загадочный мастер прошлого века: Василий Чекрыгин в Третьяковке
Самый загадочный мастер прошлого века: Василий Чекрыгин в Третьяковке - РИА Новости, 20.06.2022
Самый загадочный мастер прошлого века: Василий Чекрыгин в Третьяковке
Один из наиболее таинственных художников XX века был одержим идеей воскрешения предков, но сам трагически погиб в 25 лет. Участвовал в выставках футуристов и... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:00
2022-06-20T11:11
культура
николай федоров
владимир маяковский
давид бурлюк
третьяковская галерея
московское училище живописи, ваяния и зодчества
куда сходить
что посмотреть
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Один из наиболее таинственных художников XX века был одержим идеей воскрешения предков, но сам трагически погиб в 25 лет. Участвовал в выставках футуристов и примитивистов, дружил с выдающимися современниками. Известность ему принесли графические серии, написанные в последние годы жизни. Спустя 125 лет со дня рождения Василия Чекрыгина и 100 лет после его гибели Третьяковская галерея показывает эти работы.Сложный почерк"Я просил проиллюстрировать поэму, а ты опять нарисовал ангела! Лучше бы муху," — шутил Владимир Маяковский над другом, который создавал рисунки к его книгам. Он был ярким представителем своей эпохи — экспериментировал, пробовал себя в разных жанрах и увлекался духовными учениями. Еще в детстве, во время учебы в иконописной школе при Киево-Печерской лавре, его заинтересовали идеи жизни духа и воскрешения.В 13 лет Чекрыгин поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, и стал самым юным его воспитанником. Там он подружился с выдающимися современниками, среди которых основоположник футуризма Давид Бурлюк и живописец Лев Шехтель. Из-за радикальных модернистских взглядов юного художника лишили стипендии, и он поехал в Европу. Это также повлияло на его почерк. Таинственная рукопись и утопический соборВ Третьяковке показывают иллюстрации Василия Чекрыгина к собственной книге, посвященной памяти философа Николая Федорова. Трактат "О Соборе Воскрешающего Музея" не издавали при жизни художника. Рукопись хранится у искусствоведа Дмитрия Сарабьянова, печатали лишь ее части.У родоначальника "русского космизма" Николая Федорова Чекрыгин заимствовал мысли о преобразовании человечества путем воскрешения предков — причем в физическом смысле. Этому посвящен другой цикл его работ. На полотнах чарующие девы соседствуют со скелетами: так художник представлял возрождение и вихревое движение материи, которое создавал с помощью игры света и тени. Пятичастная композиция в центре экспозиции — фрески будущего утопического храма. По замыслу автора святыня должна была сыграть решающую роль в воскрешении ушедших людей.Идеями спасения человечества в те годы был одержим не только Василий Чекрыгин. Композитор Александр Скрябин, например, трудился над "Мистерией", которая должна была воспитать в людях чувство великого братства. В реальности Чекрыгин росписью храмов не занимался, хоть и обучался иконописи. Он мечтал стать муралистом. Современники вспоминают, как он сбивал с ног наркома просвещения Анатолия Луначарского, требуя предоставить стены под фрески.Многослойно и полифоничноТретьяковская галерея показывает около двадцати работ художника, некоторые — впервые. Всего в собрании более четырехсот произведений, многие до сих пор не изучены.Как отмечает куратор, не нужно смотреть на эти работы слишком прямолинейно, пытаясь отыскать конкретные смыслы. Авангардные проекты — это прежде всего идея, а порой сразу несколько. Так и творчество Василия Чекрыгина — многослойно и полифонично.
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Алина Кравцова
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николай федоров, владимир маяковский, давид бурлюк, третьяковская галерея, московское училище живописи, ваяния и зодчества, куда сходить , что посмотреть , музеи
08:00 20.06.2022 (обновлено: 11:11 20.06.2022)
 

Самый загадочный мастер прошлого века: Василий Чекрыгин в Третьяковке

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель на расширенной экспозиции произведений художника-графика Василия Чекрыгина в Новой Третьяковке на Крымском валу
Посетитель на расширенной экспозиции произведений художника-графика Василия Чекрыгина в Новой Третьяковке на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Один из наиболее таинственных художников XX века был одержим идеей воскрешения предков, но сам трагически погиб в 25 лет. Участвовал в выставках футуристов и примитивистов, дружил с выдающимися современниками. Известность ему принесли графические серии, написанные в последние годы жизни. Спустя 125 лет со дня рождения Василия Чекрыгина и 100 лет после его гибели Третьяковская галерея показывает эти работы.

Сложный почерк

"Я просил проиллюстрировать поэму, а ты опять нарисовал ангела! Лучше бы муху," — шутил Владимир Маяковский над другом, который создавал рисунки к его книгам.

"Изначально Чекрыгин был художником русского авангарда, — рассказывает Александра Струкова, заведующая отделом графики XX века Третьяковской галереи. — Но позже выработал самобытную манеру, которая визуально связана с искусством старых мастеров. До начала 20-х он работал над разными темами, но можно сказать, что он мастер одной идеи — преображения материи".

Он был ярким представителем своей эпохи — экспериментировал, пробовал себя в разных жанрах и увлекался духовными учениями.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетительница на расширенной экспозиции произведений Василия Чекрыгина

Выставка Василий Чекрыгин в Новой Третьяковке
1 из 2

Посетительница на расширенной экспозиции произведений Василия Чекрыгина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетители рассматривают графические работы Василия Чекрыгина

Выставка Василий Чекрыгин в Новой Третьяковке
2 из 2

Посетители рассматривают графические работы Василия Чекрыгина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Посетительница на расширенной экспозиции произведений Василия Чекрыгина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Посетители рассматривают графические работы Василия Чекрыгина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Еще в детстве, во время учебы в иконописной школе при Киево-Печерской лавре, его заинтересовали идеи жизни духа и воскрешения.
В 13 лет Чекрыгин поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, и стал самым юным его воспитанником. Там он подружился с выдающимися современниками, среди которых основоположник футуризма Давид Бурлюк и живописец Лев Шехтель.
Из-за радикальных модернистских взглядов юного художника лишили стипендии, и он поехал в Европу. Это также повлияло на его почерк.

"С одной стороны, он находится внутри концепции авангарда, а с другой — ищет свой уникальный путь и выходит за пределы течения", — говорит Игорь Смекалов, старший научный сотрудник отдела графики XX века Государственной Третьяковской галереи, куратор выставки.

Таинственная рукопись и утопический собор

В Третьяковке показывают иллюстрации Василия Чекрыгина к собственной книге, посвященной памяти философа Николая Федорова. Трактат "О Соборе Воскрешающего Музея" не издавали при жизни художника. Рукопись хранится у искусствоведа Дмитрия Сарабьянова, печатали лишь ее части.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаведующая отделом графики ХХ века Государственной Третьяковской галереи Александра Струкова на расширенной экспозиции произведений художника-графика Василия Чекрыгина в Новой Третьяковке
Заведующая отделом графики ХХ века Государственной Третьяковской галереи Александра Струкова на расширенной экспозиции произведений художника-графика Василия Чекрыгина в Новой Третьяковке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заведующая отделом графики ХХ века Государственной Третьяковской галереи Александра Струкова на расширенной экспозиции произведений художника-графика Василия Чекрыгина в Новой Третьяковке

"Работы объединяет использование сфер, которые Чекрыгин заимствовал, возможно, из индийской философии, — объясняет Александра Струкова. — Это круглые образования, в которых происходят таинственные процессы: человек учится обращаться с воздушными и водными потоками, овладевает способностью влиять на погоду, побеждать неурожай".

У родоначальника "русского космизма" Николая Федорова Чекрыгин заимствовал мысли о преобразовании человечества путем воскрешения предков — причем в физическом смысле.
Этому посвящен другой цикл его работ. На полотнах чарующие девы соседствуют со скелетами: так художник представлял возрождение и вихревое движение материи, которое создавал с помощью игры света и тени.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетитель фотографирует графические работы Василия Чекрыгина

Выставка Василий Чекрыгин в Новой Третьяковке
1 из 2

Посетитель фотографирует графические работы Василия Чекрыгина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетительница на расширенной экспозиции произведений Василия Чекрыгина

Выставка Василий Чекрыгин в Новой Третьяковке
2 из 2

Посетительница на расширенной экспозиции произведений Василия Чекрыгина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Посетитель фотографирует графические работы Василия Чекрыгина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Посетительница на расширенной экспозиции произведений Василия Чекрыгина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пятичастная композиция в центре экспозиции — фрески будущего утопического храма. По замыслу автора святыня должна была сыграть решающую роль в воскрешении ушедших людей.
Идеями спасения человечества в те годы был одержим не только Василий Чекрыгин. Композитор Александр Скрябин, например, трудился над "Мистерией", которая должна была воспитать в людях чувство великого братства.
В реальности Чекрыгин росписью храмов не занимался, хоть и обучался иконописи. Он мечтал стать муралистом. Современники вспоминают, как он сбивал с ног наркома просвещения Анатолия Луначарского, требуя предоставить стены под фрески.

Многослойно и полифонично

Третьяковская галерея показывает около двадцати работ художника, некоторые — впервые. Всего в собрании более четырехсот произведений, многие до сих пор не изучены.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетитель на расширенной экспозиции произведений художника-графика Василия Чекрыгина в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

Выставка Василий Чекрыгин в Новой Третьяковке
1 из 2

Посетитель на расширенной экспозиции произведений художника-графика Василия Чекрыгина в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения и 100 лет со дня гибели художника

Выставка Василий Чекрыгин в Новой Третьяковке
2 из 2

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения и 100 лет со дня гибели художника

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Посетитель на расширенной экспозиции произведений художника-графика Василия Чекрыгина в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 2

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения и 100 лет со дня гибели художника

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

"Творчество Василия Чекрыгина трактуют по-разному: кому-то оно кажется оптимистичным, кого-то отталкивает. Для меня его произведения торжественны", — признается Игорь Смекалов.

Как отмечает куратор, не нужно смотреть на эти работы слишком прямолинейно, пытаясь отыскать конкретные смыслы. Авангардные проекты — это прежде всего идея, а порой сразу несколько. Так и творчество Василия Чекрыгина — многослойно и полифонично.
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