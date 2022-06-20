https://ria.ru/20220620/cheburashka-1796767635.html

Первый тизер фильма "Чебурашка" вышел в сети

Первый тизер фильма "Чебурашка" вышел в сети - РИА Новости, 20.06.2022

Первый тизер фильма "Чебурашка" вышел в сети

Первый тизер-трейлер фильма "Чебурашка" опубликован в сети, премьера картины запланирована на 1 января следующего года, сообщает пресс-служба студии "Централ... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:35

2022-06-20T15:35

2022-06-20T15:35

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елена яковлева

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Первый тизер-трейлер фильма "Чебурашка" опубликован в сети, премьера картины запланирована на 1 января следующего года, сообщает пресс-служба студии "Централ Партнершип".Зрители впервые увидят героев фильма: помимо анимированного Чебурашки, это сердитый садовник Геннадий в исполнении Сергея Гармаша и главный злодей — директор шоколадной фабрики Римма, которую сыграла Елена Яковлева.Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко. Кроме Гармаша и Яковлевой роли в картине исполнили Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Отмечается, что Чебурашка будет воссоздан в фильме с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений."Получается очень душевная и смешная история, в которой Чебурашка визуально невероятно похож на привычного и любимого всеми с детства анимационного персонажа. Но его характер немного отличается — он более современный, энергичный, живой. Пожалуй, даже более веселый. Надеюсь, зрителям понравится этот фильм, попадет в самое их сердце", - цитирует пресс-служба Дьяченко.Кинолента выйдет в прокат 1 января 2023 года.

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, что посмотреть , куда сходить , чебурашка, елена яковлева, сергей гармаш