https://ria.ru/20220620/cheburashka-1796767635.html
Первый тизер фильма "Чебурашка" вышел в сети
Первый тизер фильма "Чебурашка" вышел в сети - РИА Новости, 20.06.2022
Первый тизер фильма "Чебурашка" вышел в сети
Первый тизер-трейлер фильма "Чебурашка" опубликован в сети, премьера картины запланирована на 1 января следующего года, сообщает пресс-служба студии "Централ... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:35
2022-06-20T15:35
2022-06-20T15:35
культура
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чебурашка
елена яковлева
сергей гармаш
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Первый тизер-трейлер фильма "Чебурашка" опубликован в сети, премьера картины запланирована на 1 января следующего года, сообщает пресс-служба студии "Централ Партнершип".Зрители впервые увидят героев фильма: помимо анимированного Чебурашки, это сердитый садовник Геннадий в исполнении Сергея Гармаша и главный злодей — директор шоколадной фабрики Римма, которую сыграла Елена Яковлева.Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко. Кроме Гармаша и Яковлевой роли в картине исполнили Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Отмечается, что Чебурашка будет воссоздан в фильме с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений."Получается очень душевная и смешная история, в которой Чебурашка визуально невероятно похож на привычного и любимого всеми с детства анимационного персонажа. Но его характер немного отличается — он более современный, энергичный, живой. Пожалуй, даже более веселый. Надеюсь, зрителям понравится этот фильм, попадет в самое их сердце", - цитирует пресс-служба Дьяченко.Кинолента выйдет в прокат 1 января 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, что посмотреть , куда сходить , чебурашка, елена яковлева, сергей гармаш
Первый тизер фильма "Чебурашка" вышел в сети
Первый тизер фильма "Чебурашка" вышел в сети, премьера запланирована на 1 января
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Первый тизер-трейлер фильма "Чебурашка" опубликован в сети, премьера картины запланирована на 1 января следующего года, сообщает пресс-служба студии "Централ Партнершип".
Зрители впервые увидят героев фильма: помимо анимированного Чебурашки, это сердитый садовник Геннадий в исполнении Сергея Гармаша и главный злодей — директор шоколадной фабрики Римма, которую сыграла Елена Яковлева.
"Съемки "Чебурашки" начались в прошлом году в Сочи, а завершились в июне в Подмосковье. Финальный кадр был снят на действующей шоколадной фабрике с героиней Елены Яковлевой — Риммой, в которой многие фанаты мультфильма угадают отдельные черты неприятной модницы в берете и с ридикюлем", - добавляется в релизе.
Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко. Кроме Гармаша и Яковлевой роли в картине исполнили Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Отмечается, что Чебурашка будет воссоздан в фильме с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений.
"Получается очень душевная и смешная история, в которой Чебурашка визуально невероятно похож на привычного и любимого всеми с детства анимационного персонажа. Но его характер немного отличается — он более современный, энергичный, живой. Пожалуй, даже более веселый. Надеюсь, зрителям понравится этот фильм, попадет в самое их сердце", - цитирует пресс-служба Дьяченко.
Кинолента выйдет в прокат 1 января 2023 года.