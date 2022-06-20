https://ria.ru/20220620/chalamet-1796888561.html

"Шаламе": Аль Пачино сказал, кто мог бы сыграть его в приквеле "Схватки"

"Шаламе": Аль Пачино сказал, кто мог бы сыграть его в приквеле "Схватки" - РИА Новости, 20.06.2022

"Шаламе": Аль Пачино сказал, кто мог бы сыграть его в приквеле "Схватки"

РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T21:01

2022-06-20T21:01

2022-06-20T21:05

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Аль Пачино считает, что в случае выхода приквела "Схватки" ("Heat") лейтенанта Ханна в молодости должен сыграть Тимоти Шаламе. Об этом он заявил на юбилейном показе ленты, сообщает Variety.Премьера состоялась в 1995 году. Выход второй части еще не подтвержден, но 9 августа сценарист и режиссёр Майкл Манн выпускает роман-продолжение криминальной эпопеи под названием "Heat 2". В книге речь пойдет о жизни главного преступника Нила Макколи (Роберт Де Ниро) и одержимого детектива Винсента Ханна (Аль Пачино) до и после событий фильма 1995 года.Но кто бы мог сыграть Ханна в потенциальной экранизации? Ответ Аль Пачино встретили овациями: "Тимоти Шаламе, — ответил актер. - Я имею в виду, он замечательно играет. И отлично выглядит".Постановщик киноленты на показе отсутствовал из-за положительного теста на COVID-19. Однако в видеообращении Манн заявил, что готов адаптировать роман для фильма или сериала.Одна из последних работ Тимоти Шаламе — роль Пола Атрейдеса в "Дюне" Дени Вильнёва. Он также недавно появился в картине "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" Уэса Андерсона, а в 2023 году ожидается выход предыстории "Чарли и шоколадная фабрика" с ним в роли молодого Вилли Вонки.

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, что посмотреть , куда сходить , аль пачино, майкл манн, роберт де ниро