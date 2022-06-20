https://ria.ru/20220620/burovye-1796754068.html

Спутники США снимали буровые платформы в Черном море за неделю до удара

Спутники США снимали буровые платформы в Черном море за неделю до удара - РИА Новости, 20.06.2022

Спутники США снимали буровые платформы в Черном море за неделю до удара

Американские коммерческие спутники фотографировали район Черного моря, где находятся буровые платформы "Черноморнефтегаза", за неделю до удара украинских войск... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:26

2022-06-20T14:26

2022-06-20T14:28

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американские коммерческие спутники фотографировали район Черного моря, где находятся буровые платформы "Черноморнефтегаза", за неделю до удара украинских войск по объекту, выяснили корреспонденты РИА Новости.Так, спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район, где расположены буровые платформы, 11, 13 и 14 июня соответственно.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в понедельник о нанесении украинскими военными удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза". На данный момент известно о спасении пяти из 12 человек, судьба семи выясняется. Работы на трех пострадавших от удара платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, удар был нанесен по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении от западного крымского побережья до 100 километров.ГУП РК "Черноморнефтегаз" разрабатывает на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова девять месторождений: два газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное. Эксплуатация месторождений осуществляется в соответствии со стратегией развития "Черноморнефтегаза" и направлена на поддержание проектных уровней добычи углеводородов с газовых, газоконденсатных и нефтяного месторождений, сообщается на сайте предприятия.

https://ria.ru/20220620/postradavshie-1796747865.html

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

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черное море

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, в мире, сша, черноморнефтегаз, черное море, украина, ситуация в днр и лнр