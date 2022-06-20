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Спутники США снимали буровые платформы в Черном море за неделю до удара - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/burovye-1796754068.html
Спутники США снимали буровые платформы в Черном море за неделю до удара
Спутники США снимали буровые платформы в Черном море за неделю до удара - РИА Новости, 20.06.2022
Спутники США снимали буровые платформы в Черном море за неделю до удара
Американские коммерческие спутники фотографировали район Черного моря, где находятся буровые платформы "Черноморнефтегаза", за неделю до удара украинских войск... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:26
2022-06-20T14:28
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
в мире
сша
черноморнефтегаз
черное море
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американские коммерческие спутники фотографировали район Черного моря, где находятся буровые платформы "Черноморнефтегаза", за неделю до удара украинских войск по объекту, выяснили корреспонденты РИА Новости.Так, спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район, где расположены буровые платформы, 11, 13 и 14 июня соответственно.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в понедельник о нанесении украинскими военными удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза". На данный момент известно о спасении пяти из 12 человек, судьба семи выясняется. Работы на трех пострадавших от удара платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, удар был нанесен по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении от западного крымского побережья до 100 километров.ГУП РК "Черноморнефтегаз" разрабатывает на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова девять месторождений: два газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное. Эксплуатация месторождений осуществляется в соответствии со стратегией развития "Черноморнефтегаза" и направлена на поддержание проектных уровней добычи углеводородов с газовых, газоконденсатных и нефтяного месторождений, сообщается на сайте предприятия.
https://ria.ru/20220620/postradavshie-1796747865.html
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сша
черное море
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космос - риа наука, в мире, сша, черноморнефтегаз, черное море, украина, ситуация в днр и лнр
14:26 20.06.2022 (обновлено: 14:28 20.06.2022)
 
Спутники США снимали буровые платформы в Черном море за неделю до удара

Американские спутники снимали район буровых платформ в Черном море за неделю до удара

© Фото : ЧерноморнефтегазСамоподъемная плавучая буровая установка "Таврида"
Самоподъемная плавучая буровая установка Таврида - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Черноморнефтегаз
Самоподъемная плавучая буровая установка "Таврида". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американские коммерческие спутники фотографировали район Черного моря, где находятся буровые платформы "Черноморнефтегаза", за неделю до удара украинских войск по объекту, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Так, спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район, где расположены буровые платформы, 11, 13 и 14 июня соответственно.
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У двоих пострадавших после удара по "Черноморнефтегазу" зафиксировали ожоги
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в понедельник о нанесении украинскими военными удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза". На данный момент известно о спасении пяти из 12 человек, судьба семи выясняется. Работы на трех пострадавших от удара платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, удар был нанесен по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении от западного крымского побережья до 100 километров.
ГУП РК "Черноморнефтегаз" разрабатывает на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на суше Крымского полуострова девять месторождений: два газоконденсатных, шесть газовых и одно нефтяное. Эксплуатация месторождений осуществляется в соответствии со стратегией развития "Черноморнефтегаза" и направлена на поддержание проектных уровней добычи углеводородов с газовых, газоконденсатных и нефтяного месторождений, сообщается на сайте предприятия.
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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