https://ria.ru/20220620/burger-1796808998.html

Аналог "Биг Тейсти" появится в ресторанах "Вкусно — и точка" с 25 июня

Аналог "Биг Тейсти" появится в ресторанах "Вкусно — и точка" с 25 июня - РИА Новости, 20.06.2022

Аналог "Биг Тейсти" появится в ресторанах "Вкусно — и точка" с 25 июня

Бургер "Биг Тейсти" вернется в бывшие McDonald's в Москве и Подмосковье 25 июня под новым названием - "Биг Спешл", сказали РИА Новости во "Вкусно - и точка". РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:55

2022-06-20T16:55

2022-06-20T17:19

экономика

mcdonald's corporation

россия

москва

московская область (подмосковье)

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бургер "Биг Тейсти" вернется в бывшие McDonald's в Москве и Подмосковье 25 июня под новым названием - "Биг Спешл", сказали РИА Новости во "Вкусно - и точка"."Биг Тейсти" будет представлен под названием "Биг Спешл" с 25 июня в предприятиях Москвы и Московской области", - сообщили в компании. В пресс-службе также добавили, что работают и над аналогом "Биг Мака". "Мы разрабатываем замену этому продукту, которая, мы надеемся, станет не менее любима нашими посетителями", - сказали в пресс-службе.Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald's "Вкусно - и точка" в России открылись 12 июня в Москве и Подмосковье. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20220612/napitki-1794856711.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, mcdonald's corporation, россия, москва, московская область (подмосковье), "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)