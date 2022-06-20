https://ria.ru/20220620/burger-1796808998.html
Аналог "Биг Тейсти" появится в ресторанах "Вкусно — и точка" с 25 июня
Аналог "Биг Тейсти" появится в ресторанах "Вкусно — и точка" с 25 июня - РИА Новости, 20.06.2022
Аналог "Биг Тейсти" появится в ресторанах "Вкусно — и точка" с 25 июня
Бургер "Биг Тейсти" вернется в бывшие McDonald's в Москве и Подмосковье 25 июня под новым названием - "Биг Спешл", сказали РИА Новости во "Вкусно - и точка". РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:55
2022-06-20T16:55
2022-06-20T17:19
экономика
mcdonald's corporation
россия
москва
московская область (подмосковье)
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бургер "Биг Тейсти" вернется в бывшие McDonald's в Москве и Подмосковье 25 июня под новым названием - "Биг Спешл", сказали РИА Новости во "Вкусно - и точка"."Биг Тейсти" будет представлен под названием "Биг Спешл" с 25 июня в предприятиях Москвы и Московской области", - сообщили в компании. В пресс-службе также добавили, что работают и над аналогом "Биг Мака". "Мы разрабатываем замену этому продукту, которая, мы надеемся, станет не менее любима нашими посетителями", - сказали в пресс-службе.Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald's "Вкусно - и точка" в России открылись 12 июня в Москве и Подмосковье. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
https://ria.ru/20220612/napitki-1794856711.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, mcdonald's corporation, россия, москва, московская область (подмосковье), "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
16:55 20.06.2022 (обновлено: 17:19 20.06.2022)
Аналог "Биг Тейсти" появится в ресторанах "Вкусно — и точка" с 25 июня
"Биг Тейсти" под названием "Биг Спешл" появится в ресторанах "Вкусно — и точка" с 25 июня