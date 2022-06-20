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Краснокнижных бронзовок заметили на природных территориях Москвы - РИА Новости, 21.06.2022
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https://ria.ru/20220620/bronzovki-1797092821.html
Краснокнижных бронзовок заметили на природных территориях Москвы
Краснокнижных бронзовок заметили на природных территориях Москвы - РИА Новости, 21.06.2022
Краснокнижных бронзовок заметили на природных территориях Москвы
Краснокнижных бронзовок заметили на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-20T14:33
2022-06-21T17:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
насекомые
природа
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Краснокнижных бронзовок заметили на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."На природных территориях столицы заметили краснокнижных бронзовок. Золотистые жуки появились в Долине реки Сетунь, природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и природном заказнике "Жулебинский". Бронзовки занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что бронзовка золотистая получила свое название за оттенок надкрылий. Переливающаяся зеленая окраска делает жука похожим на драгоценный камень. Его родовое название "сetonia" на древнегреческом означает "металлический жук", а видовое "aurata" переводится с латыни как "золотистая". Бронзовки отличаются по окраске – встречаются зеленые, золотисто-зеленые, красноватые, черные или темно-фиолетовые. Питаются жуки молодыми плодами растений, древесным соком и другой растительной пищей. Любимое еда – цветы калины.
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московская область (подмосковье), насекомые, природа
14:33 20.06.2022 (обновлено: 17:01 21.06.2022)
 

Краснокнижных бронзовок заметили на природных территориях Москвы

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыКраснокнижных бронзовок заметили на природных территориях Москвы
Краснокнижных бронзовок заметили на природных территориях Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Краснокнижных бронзовок заметили на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"На природных территориях столицы заметили краснокнижных бронзовок. Золотистые жуки появились в Долине реки Сетунь, природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и природном заказнике "Жулебинский". Бронзовки занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы", - сказано в сообщении.
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В комплексе городского хозяйства рассказали, что бронзовка золотистая получила свое название за оттенок надкрылий. Переливающаяся зеленая окраска делает жука похожим на драгоценный камень. Его родовое название "сetonia" на древнегреческом означает "металлический жук", а видовое "aurata" переводится с латыни как "золотистая". Бронзовки отличаются по окраске – встречаются зеленые, золотисто-зеленые, красноватые, черные или темно-фиолетовые. Питаются жуки молодыми плодами растений, древесным соком и другой растительной пищей. Любимое еда – цветы калины.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Насекомыеприрода
 
 
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