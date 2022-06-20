Открытая в Оренбурге инфекционная больница примет пациентов через неделю
УФА/ОРЕНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Инфекционная больница, открытая в Оренбурге, начала свою работу и примет первых пациентов через неделю, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
В субботу, 18 июня, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии 19 медицинских объектов в России. В Оренбурге открыли инфекционный госпиталь.
"Больница официально открыта. Сейчас проводятся подготовительные работы. Первого пациента здесь планируют принять в следующий понедельник. Переводить пациентов из старой инфекционной больницы в новую будут постепенно. Штат госпиталя для работы в круглосуточном режиме полностью укомплектован - больше 200 человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что больница состоит из 13 одноэтажных корпусов, в отделениях – 88 мельцеровских боксов, в том числе 10 реанимационных. При необходимости здесь можно одновременно лечить от 88 разных инфекций. Медучреждение обустроено не как ковидный госпиталь, а как полноценная инфекционная больница.
"В 2020 году этой больницы в планах не было, но пандемия подсветила слабые места. Перед медиками возникают все новые вызовы, чтобы быть к ним готовым, нам нужна современная больница. Нас поддержал федеральный центр, нашлись партнеры, неравнодушные люди в лице благотворительного фонда. Благодаря общей сплоченности у нас теперь есть такой современный объект. Всех поздравляю, в добрый путь", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера, который побывал в больнице.