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Открытая в Оренбурге инфекционная больница примет пациентов через неделю - РИА Новости, 20.06.2022
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Открытая в Оренбурге инфекционная больница примет пациентов через неделю
Открытая в Оренбурге инфекционная больница примет пациентов через неделю - РИА Новости, 20.06.2022
Открытая в Оренбурге инфекционная больница примет пациентов через неделю
Инфекционная больница, открытая в Оренбурге, начала свою работу и примет первых пациентов через неделю, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:11
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оренбургская область
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оренбург
денис паслер
общество
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УФА/ОРЕНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Инфекционная больница, открытая в Оренбурге, начала свою работу и примет первых пациентов через неделю, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.В субботу, 18 июня, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии 19 медицинских объектов в России. В Оренбурге открыли инфекционный госпиталь.В пресс-службе рассказали, что больница состоит из 13 одноэтажных корпусов, в отделениях – 88 мельцеровских боксов, в том числе 10 реанимационных. При необходимости здесь можно одновременно лечить от 88 разных инфекций. Медучреждение обустроено не как ковидный госпиталь, а как полноценная инфекционная больница."В 2020 году этой больницы в планах не было, но пандемия подсветила слабые места. Перед медиками возникают все новые вызовы, чтобы быть к ним готовым, нам нужна современная больница. Нас поддержал федеральный центр, нашлись партнеры, неравнодушные люди в лице благотворительного фонда. Благодаря общей сплоченности у нас теперь есть такой современный объект. Всех поздравляю, в добрый путь", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера, который побывал в больнице.
https://ria.ru/20220606/pravitelstvo-1793525903.html
https://ria.ru/20220603/natsproekt-1792854386.html
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оренбургская область, оренбург, денис паслер, общество, здоровье - общество
20:11 20.06.2022
 

Открытая в Оренбурге инфекционная больница примет пациентов через неделю

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
УФА/ОРЕНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Инфекционная больница, открытая в Оренбурге, начала свою работу и примет первых пациентов через неделю, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
В субботу, 18 июня, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии 19 медицинских объектов в России. В Оренбурге открыли инфекционный госпиталь.
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"Больница официально открыта. Сейчас проводятся подготовительные работы. Первого пациента здесь планируют принять в следующий понедельник. Переводить пациентов из старой инфекционной больницы в новую будут постепенно. Штат госпиталя для работы в круглосуточном режиме полностью укомплектован - больше 200 человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что больница состоит из 13 одноэтажных корпусов, в отделениях – 88 мельцеровских боксов, в том числе 10 реанимационных. При необходимости здесь можно одновременно лечить от 88 разных инфекций. Медучреждение обустроено не как ковидный госпиталь, а как полноценная инфекционная больница.
"В 2020 году этой больницы в планах не было, но пандемия подсветила слабые места. Перед медиками возникают все новые вызовы, чтобы быть к ним готовым, нам нужна современная больница. Нас поддержал федеральный центр, нашлись партнеры, неравнодушные люди в лице благотворительного фонда. Благодаря общей сплоченности у нас теперь есть такой современный объект. Всех поздравляю, в добрый путь", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера, который побывал в больнице.
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