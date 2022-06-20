https://ria.ru/20220620/bolnitsa-1796876712.html

Открытая в Оренбурге инфекционная больница примет пациентов через неделю

Открытая в Оренбурге инфекционная больница примет пациентов через неделю - РИА Новости, 20.06.2022

Открытая в Оренбурге инфекционная больница примет пациентов через неделю

Инфекционная больница, открытая в Оренбурге, начала свою работу и примет первых пациентов через неделю, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:11

2022-06-20T20:11

2022-06-20T20:11

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УФА/ОРЕНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Инфекционная больница, открытая в Оренбурге, начала свою работу и примет первых пациентов через неделю, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.В субботу, 18 июня, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии 19 медицинских объектов в России. В Оренбурге открыли инфекционный госпиталь.В пресс-службе рассказали, что больница состоит из 13 одноэтажных корпусов, в отделениях – 88 мельцеровских боксов, в том числе 10 реанимационных. При необходимости здесь можно одновременно лечить от 88 разных инфекций. Медучреждение обустроено не как ковидный госпиталь, а как полноценная инфекционная больница."В 2020 году этой больницы в планах не было, но пандемия подсветила слабые места. Перед медиками возникают все новые вызовы, чтобы быть к ним готовым, нам нужна современная больница. Нас поддержал федеральный центр, нашлись партнеры, неравнодушные люди в лице благотворительного фонда. Благодаря общей сплоченности у нас теперь есть такой современный объект. Всех поздравляю, в добрый путь", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера, который побывал в больнице.

https://ria.ru/20220606/pravitelstvo-1793525903.html

https://ria.ru/20220603/natsproekt-1792854386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, оренбург, денис паслер, общество, здоровье - общество