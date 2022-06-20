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YouTube заблокировал каналы шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся" - РИА Новости, 20.06.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220620/blokirovka-1796691349.html
YouTube заблокировал каналы шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся"
YouTube заблокировал каналы шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся" - РИА Новости, 20.06.2022
YouTube заблокировал каналы шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся"
Каналы шоу "Модный приговор" и "Давай Поженимся", которые выходят на Первом канале, заблокированы в понедельник на YouTube, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:35
2022-06-20T11:35
медиавойны
технологии
youtube
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Каналы шоу "Модный приговор" и "Давай Поженимся", которые выходят на Первом канале, заблокированы в понедельник на YouTube, передаёт корреспондент РИА Новости.При переходе на канал высвечивается сообщение: "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".Продюсированием этих шоу занимается медиагруппа "Красный квадрат".
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технологии, youtube, первый канал (телеканал)
11:35 20.06.2022
 
YouTube заблокировал каналы шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся"

YouTube заблокировал каналы телешоу "Модный приговор" и "Давай поженимся"

© Давай поженимся!/YoutubeКадр из телепередачи "Давай поженимся!"
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
© Давай поженимся!/Youtube
Кадр из телепередачи "Давай поженимся!". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Каналы шоу "Модный приговор" и "Давай Поженимся", которые выходят на Первом канале, заблокированы в понедельник на YouTube, передаёт корреспондент РИА Новости.
При переходе на канал высвечивается сообщение: "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".
Продюсированием этих шоу занимается медиагруппа "Красный квадрат".
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 16:02
Первый канал подал в суд на Google
 
МедиавойныТехнологииYouTubeПервый канал (телеканал)
 
 
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