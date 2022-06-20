https://ria.ru/20220620/blokirovka-1796691349.html
YouTube заблокировал каналы шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся"
YouTube заблокировал каналы шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся" - РИА Новости, 20.06.2022
YouTube заблокировал каналы шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся"
Каналы шоу "Модный приговор" и "Давай Поженимся", которые выходят на Первом канале, заблокированы в понедельник на YouTube, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:35
2022-06-20T11:35
2022-06-20T11:35
медиавойны
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youtube
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Каналы шоу "Модный приговор" и "Давай Поженимся", которые выходят на Первом канале, заблокированы в понедельник на YouTube, передаёт корреспондент РИА Новости.При переходе на канал высвечивается сообщение: "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".Продюсированием этих шоу занимается медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20220527/sud-1791203593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, youtube, первый канал (телеканал)
YouTube заблокировал каналы шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся"
YouTube заблокировал каналы телешоу "Модный приговор" и "Давай поженимся"