https://ria.ru/20220620/blokada-1796726159.html
В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда
В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда - РИА Новости, 20.06.2022
В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда
Литва может заплатить высокую цену за блокаду Калининградской области, в том числе, получить запрет на транзит через Россию дальнобойщикам и транспортным... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:46
2022-06-20T12:46
2022-06-20T12:47
экономика
литва
калининградская область
россия
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15388/06/153880646_0:32:495:310_1920x0_80_0_0_8e8e559216751a1de667a588c8f66f51.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Литва может заплатить высокую цену за блокаду Калининградской области, в том числе, получить запрет на транзит через Россию дальнобойщикам и транспортным компаниям страны, а также РФ может лишить страну электроэнергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в ГД.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается."Литва перекрыла значительную долю транзита в Калининградскую область и может заплатить за это высокую цену. У России есть экономические рычаги давления на Вильнюс. Например, мы можем полностью запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам и транспортным компаниям. На сегодняшний день это существенная доля доходов ВВП Литвы. Кроме того, мы можем разорвать Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, лишив литовцев энергии. В самом крайнем случае мы можем напомнить прибалтийским соседям о проекте Сувалкского коридора (через территорию Белоруссии, который раз и навсегда выбил бы из рук прибалтов "транзитную дубину", - сообщили либерал-демократы.
https://ria.ru/20220620/blokada-1796721743.html
литва
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15388/06/153880646_21:0:476:341_1920x0_80_0_0_85f61d087d52bbd2411b89a476a45caa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, литва, калининградская область, россия, лдпр
12:46 20.06.2022 (обновлено: 12:47 20.06.2022)
В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда
ЛДПР: Литва может заплатить высокую цену за блокаду Калининградской области
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Литва может заплатить высокую цену за блокаду Калининградской области, в том числе, получить запрет на транзит через Россию дальнобойщикам и транспортным компаниям страны, а также РФ может лишить страну электроэнергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в ГД.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС
. Губернатор области Антон Алиханов
заявлял, что паромный комплекс Калининградской области
справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву
. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается.
"Литва перекрыла значительную долю транзита в Калининградскую область и может заплатить за это высокую цену. У России есть экономические рычаги давления на Вильнюс. Например, мы можем полностью запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам и транспортным компаниям. На сегодняшний день это существенная доля доходов ВВП Литвы. Кроме того, мы можем разорвать Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, лишив литовцев энергии. В самом крайнем случае мы можем напомнить прибалтийским соседям о проекте Сувалкского коридора (через территорию Белоруссии, который раз и навсегда выбил бы из рук прибалтов "транзитную дубину", - сообщили либерал-демократы.