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В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда - РИА Новости, 20.06.2022
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В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда
В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда - РИА Новости, 20.06.2022
В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда
Литва может заплатить высокую цену за блокаду Калининградской области, в том числе, получить запрет на транзит через Россию дальнобойщикам и транспортным... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:46
2022-06-20T12:47
экономика
литва
калининградская область
россия
лдпр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Литва может заплатить высокую цену за блокаду Калининградской области, в том числе, получить запрет на транзит через Россию дальнобойщикам и транспортным компаниям страны, а также РФ может лишить страну электроэнергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в ГД.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается."Литва перекрыла значительную долю транзита в Калининградскую область и может заплатить за это высокую цену. У России есть экономические рычаги давления на Вильнюс. Например, мы можем полностью запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам и транспортным компаниям. На сегодняшний день это существенная доля доходов ВВП Литвы. Кроме того, мы можем разорвать Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, лишив литовцев энергии. В самом крайнем случае мы можем напомнить прибалтийским соседям о проекте Сувалкского коридора (через территорию Белоруссии, который раз и навсегда выбил бы из рук прибалтов "транзитную дубину", - сообщили либерал-демократы.
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экономика, литва, калининградская область, россия, лдпр
12:46 20.06.2022 (обновлено: 12:47 20.06.2022)
 
В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда

ЛДПР: Литва может заплатить высокую цену за блокаду Калининградской области

© РИА Новости / Игорь ЧупринКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Игорь Чуприн
Калининград. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Литва может заплатить высокую цену за блокаду Калининградской области, в том числе, получить запрет на транзит через Россию дальнобойщикам и транспортным компаниям страны, а также РФ может лишить страну электроэнергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в ГД.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается.
"Литва перекрыла значительную долю транзита в Калининградскую область и может заплатить за это высокую цену. У России есть экономические рычаги давления на Вильнюс. Например, мы можем полностью запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам и транспортным компаниям. На сегодняшний день это существенная доля доходов ВВП Литвы. Кроме того, мы можем разорвать Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, лишив литовцев энергии. В самом крайнем случае мы можем напомнить прибалтийским соседям о проекте Сувалкского коридора (через территорию Белоруссии, который раз и навсегда выбил бы из рук прибалтов "транзитную дубину", - сообщили либерал-демократы.
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 12:35
В Кремле отреагировали на решение Литвы по блокаде Калининградской области
 
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