https://ria.ru/20220620/blokada-1796726159.html

В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда

В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда - РИА Новости, 20.06.2022

В ЛДПР предупредили о последствиях для Литвы из-за блокады Калининграда

Литва может заплатить высокую цену за блокаду Калининградской области, в том числе, получить запрет на транзит через Россию дальнобойщикам и транспортным... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:46

2022-06-20T12:46

2022-06-20T12:47

экономика

литва

калининградская область

россия

лдпр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Литва может заплатить высокую цену за блокаду Калининградской области, в том числе, получить запрет на транзит через Россию дальнобойщикам и транспортным компаниям страны, а также РФ может лишить страну электроэнергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в ГД.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается."Литва перекрыла значительную долю транзита в Калининградскую область и может заплатить за это высокую цену. У России есть экономические рычаги давления на Вильнюс. Например, мы можем полностью запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам и транспортным компаниям. На сегодняшний день это существенная доля доходов ВВП Литвы. Кроме того, мы можем разорвать Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, лишив литовцев энергии. В самом крайнем случае мы можем напомнить прибалтийским соседям о проекте Сувалкского коридора (через территорию Белоруссии, который раз и навсегда выбил бы из рук прибалтов "транзитную дубину", - сообщили либерал-демократы.

https://ria.ru/20220620/blokada-1796721743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, литва, калининградская область, россия, лдпр