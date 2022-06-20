https://ria.ru/20220620/bezhentsy-1796807091.html
Почти 40 беженцев из Донбасса и Украины трудоустроены в Костромской области
Почти 40 беженцев из Донбасса и Украины трудоустроены в Костромской области - РИА Новости, 20.06.2022
Почти 40 беженцев из Донбасса и Украины трудоустроены в Костромской области
Почти 40 беженцев из Донбасса и с Украины трудоустроены в Костромской области, рассказал губернатор Сергей Ситников в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:26
2022-06-20T17:26
2022-06-20T17:26
костромская область
костромская область
сергей ситников
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Почти 40 беженцев из Донбасса и с Украины трудоустроены в Костромской области, рассказал губернатор Сергей Ситников в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.По его словам, в Костромской области находится 491 человек из вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР, в том числе 91 ребенок."Сейчас 241 человек проживают в пунктах временного размещения, 250 граждан приехали в регион самостоятельно и находятся у родственников или друзей. Служба занятости оказывает адресную помощь людям в трудоустройстве, которые намерены в нашей области остаться жить. 37 человек уже приступили к работе, 12 человек получили гражданство, более 30 – оформляют документы. Остаться в регионе также планируют и пожилые граждане", - рассказал глава региона.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220427/kostroma-1785844208.html
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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