14:28 20.06.2022 (обновлено: 14:55 20.06.2022)
В Германии дали совет Евросоюзу насчет Украины
Читатели Die Welt призвали главу МИД Германии Бербок не поддерживать членство Украины в ЕС
© AP Photo / Michael Probst, FileФлаги ЕС
© AP Photo / Michael Probst, File
Флаги ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt посоветовали министру иностранных дел Германии Анналене Бербок не поддерживать вступление Украины в Евросоюз.
В понедельник немецкий дипломат призвала страны ЕС использовать "исторический момент" и предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества.
В понедельник немецкий дипломат призвала страны ЕС использовать "исторический момент" и предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества.
"Украина не является демократическим и правовым государством, и ей не место в ЕС", — написал See-Hex.
"Одно дело позволить Украине выиграть Евровидение из жалости. Принять их в ЕС из жалости стоит еще несколько сотен миллиардов", — отметил Roger F.
"Принятие Украины в Евросоюз означает смягчение критериев, вы должны придерживаться правил!" — напомнил Gabriel T.
"Могу ли я также отклониться от правил при подаче налоговой декларации?" — задался вопросом Manuel V.
"Будем надеяться, что найдется несколько стран ЕС, которые избавят министра иностранных дел от наивности с помощью разума и политической дальновидности", — заявила Magdalena B.
"Этот "исторический момент" ознаменует распад ЕС", — прокомментировала Gabriela G.
"Да, союзу наступит конец, если другие страны, такие как Украина, будут приняты", — резюмировали читатели.
На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Лидеры сообщества примут окончательное решение на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.