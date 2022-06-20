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В Германии дали совет Евросоюзу насчет Украины - РИА Новости, 20.06.2022
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В Германии дали совет Евросоюзу насчет Украины
В Германии дали совет Евросоюзу насчет Украины - РИА Новости, 20.06.2022
В Германии дали совет Евросоюзу насчет Украины
Читатели немецкой газеты Die Welt посоветовали министру иностранных дел Германии Анналене Бербок не поддерживать вступление Украины в Евросоюз. В понедельник... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:28
2022-06-20T14:55
в мире
евросоюз
германия
анналена бербок
хорватия
еврокомиссия
молдавия
украина
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt посоветовали министру иностранных дел Германии Анналене Бербок не поддерживать вступление Украины в Евросоюз. В понедельник немецкий дипломат призвала страны ЕС использовать "исторический момент" и предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества. "Украина не является демократическим и правовым государством, и ей не место в ЕС", — написал See-Hex. "Принятие Украины в Евросоюз означает смягчение критериев, вы должны придерживаться правил!" — напомнил Gabriel T. "Могу ли я также отклониться от правил при подаче налоговой декларации?" — задался вопросом Manuel V. "Будем надеяться, что найдется несколько стран ЕС, которые избавят министра иностранных дел от наивности с помощью разума и политической дальновидности", — заявила Magdalena B. "Да, союзу наступит конец, если другие страны, такие как Украина, будут приняты", — резюмировали читатели.На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Лидеры сообщества примут окончательное решение на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.В 2013 году последней страной, принятой в ЕС, стала Хорватия. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата еще в 2014 году, а Турция — в 1999 году, но обе страны пока не стали членами союза.
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в мире, евросоюз, германия, анналена бербок, хорватия, еврокомиссия, молдавия, украина
14:28 20.06.2022 (обновлено: 14:55 20.06.2022)
 
В Германии дали совет Евросоюзу насчет Украины

Читатели Die Welt призвали главу МИД Германии Бербок не поддерживать членство Украины в ЕС

© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, FileФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, File
Флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt посоветовали министру иностранных дел Германии Анналене Бербок не поддерживать вступление Украины в Евросоюз.

В понедельник немецкий дипломат призвала страны ЕС использовать "исторический момент" и предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества.
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"Украина не является демократическим и правовым государством, и ей не место в ЕС", — написал See-Hex.
"Одно дело позволить Украине выиграть Евровидение из жалости. Принять их в ЕС из жалости стоит еще несколько сотен миллиардов", — отметил Roger F.
"Принятие Украины в Евросоюз означает смягчение критериев, вы должны придерживаться правил!" — напомнил Gabriel T.
"Могу ли я также отклониться от правил при подаче налоговой декларации?" — задался вопросом Manuel V.
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"Будем надеяться, что найдется несколько стран ЕС, которые избавят министра иностранных дел от наивности с помощью разума и политической дальновидности", — заявила Magdalena B.
"Этот "исторический момент" ознаменует распад ЕС", — прокомментировала Gabriela G.
"Да, союзу наступит конец, если другие страны, такие как Украина, будут приняты", — резюмировали читатели.
На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Лидеры сообщества примут окончательное решение на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.
В 2013 году последней страной, принятой в ЕС, стала Хорватия. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата еще в 2014 году, а Турция — в 1999 году, но обе страны пока не стали членами союза.
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В миреЕвросоюзГерманияАнналена БербокХорватияЕврокомиссияМолдавияУкраина
 
 
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