https://ria.ru/20220620/berbok-1796755000.html

В Германии дали совет Евросоюзу насчет Украины

В Германии дали совет Евросоюзу насчет Украины - РИА Новости, 20.06.2022

В Германии дали совет Евросоюзу насчет Украины

Читатели немецкой газеты Die Welt посоветовали министру иностранных дел Германии Анналене Бербок не поддерживать вступление Украины в Евросоюз. В понедельник... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:28

2022-06-20T14:28

2022-06-20T14:55

в мире

евросоюз

германия

анналена бербок

хорватия

еврокомиссия

молдавия

украина

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt посоветовали министру иностранных дел Германии Анналене Бербок не поддерживать вступление Украины в Евросоюз. В понедельник немецкий дипломат призвала страны ЕС использовать "исторический момент" и предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества. "Украина не является демократическим и правовым государством, и ей не место в ЕС", — написал See-Hex. "Принятие Украины в Евросоюз означает смягчение критериев, вы должны придерживаться правил!" — напомнил Gabriel T. "Могу ли я также отклониться от правил при подаче налоговой декларации?" — задался вопросом Manuel V. "Будем надеяться, что найдется несколько стран ЕС, которые избавят министра иностранных дел от наивности с помощью разума и политической дальновидности", — заявила Magdalena B. "Да, союзу наступит конец, если другие страны, такие как Украина, будут приняты", — резюмировали читатели.На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Лидеры сообщества примут окончательное решение на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.В 2013 году последней страной, принятой в ЕС, стала Хорватия. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата еще в 2014 году, а Турция — в 1999 году, но обе страны пока не стали членами союза.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796655731.html

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796530548.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

германия

хорватия

молдавия

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, германия, анналена бербок, хорватия, еврокомиссия, молдавия, украина