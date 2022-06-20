https://ria.ru/20220620/belgiya-1796764626.html
В Бельгии призвали правительство тратить деньги не на оружие, а на зарплаты
В Бельгии призвали правительство тратить деньги не на оружие, а на зарплаты - РИА Новости, 20.06.2022
В Бельгии призвали правительство тратить деньги не на оружие, а на зарплаты
Десятки тысяч манифестантов вышли на улицы Брюсселя под флагами профсоюзов, протестуя против роста цен и снижения покупательной способности, передает... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:53
2022-06-20T14:53
2022-06-20T17:51
в мире
бельгия
нато
евросоюз
украина
брюссель
цены
аи-95
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Десятки тысяч манифестантов вышли на улицы Брюсселя под флагами профсоюзов, протестуя против роста цен и снижения покупательной способности, передает корреспондент РИА Новости.По информации организаторов мероприятия, это крупнейшая акция за последние годы. На улицы вышло 80 тысяч демонстрантов, подсчитали профсоюзы.Бельгия, как и другие страны Евросоюза и НАТО, после начала спецоперации поддержала введение эмбарго на поставки нефти из России и безвозмездную передачу вооружений на Украину. В конце апреля сообщалось, что военные поставки Киеву обошлись Брюсселю в 76 миллионов евро.При этом страна столкнулась со значительным ростом цен на газ, который привел к подорожанию электроэнергии, в том числе для обычных потребителей. Кроме того, рекордных показателей достигла стоимость бензина и дизельного топлива. В начале июня цена АИ-95 составила 2,14 евро за литр.По данным Центрального банка Бельгии, инфляция в стране в этом году составит восемь процентов. Вместе с тем профсоюзы указывают, что зарплаты работающих граждан индексируются гораздо меньшими темпами.Он назвал меры, принимаемые правительством для поддержки людей, недостаточными. Глава Конфедерации сообщил, что, если вопрос с индексацией зарплат не урегулируют в ближайшие месяцы, в сентябре профсоюзы организуют еще одну масштабную акцию.Принятый в 1996 году закон ограничивает индексацию зарплат в Бельгии, ставит ее в зависимость от внешней конъюнктуры. Раз в два года в рамках этого документа в стране обсуждают индексацию зарплат. В прошлом году ее установили на уровне в 0,4 процента, что не удовлетворяет требованиям профсоюзов, ссылающихся на рост цен и падение покупательной способности работников.По информации СМИ, средняя зарплата в Бельгии до вычета налогов составляет 3,6 тысячи евро в месяц, а минимальная зарплата — около 1,8 тысячи евро, профсоюзы выступают за ее увеличение до 2,3 тысячи евро.
https://ria.ru/20220620/avstraliya-1796811271.html
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Многотысячная акция протеста профсоюзов в Брюсселе
Многотысячная акция протеста профсоюзов в Брюсселе
2022-06-20T14:53
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бельгия, нато, евросоюз, украина, брюссель, цены, аи-95, россия
14:53 20.06.2022 (обновлено: 17:51 20.06.2022)
В Бельгии призвали правительство тратить деньги не на оружие, а на зарплаты
Десятки тысяч манифестантов вышли на улицы Брюсселя, протестуя против роста цен
БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Десятки тысяч манифестантов вышли на улицы Брюсселя под флагами профсоюзов, протестуя против роста цен и снижения покупательной способности, передает корреспондент РИА Новости.
"Деньги — на зарплаты, а не на войну!", "Остановите НАТО!" — с такими лозунгами вышли сторонники Конфедерации профсоюзов страны.
По информации организаторов мероприятия, это крупнейшая акция за последние годы. На улицы вышло 80 тысяч демонстрантов, подсчитали профсоюзы.
Бельгия, как и другие страны Евросоюза и НАТО
, после начала спецоперации поддержала введение эмбарго на поставки нефти из России и безвозмездную передачу вооружений на Украину
. В конце апреля сообщалось, что военные поставки Киеву обошлись Брюсселю в 76 миллионов евро.
При этом страна столкнулась со значительным ростом цен на газ, который привел к подорожанию электроэнергии, в том числе для обычных потребителей. Кроме того, рекордных показателей достигла стоимость бензина и дизельного топлива. В начале июня цена АИ-95
составила 2,14 евро за литр.
По данным Центрального банка Бельгии, инфляция в стране в этом году составит восемь процентов. Вместе с тем профсоюзы указывают, что зарплаты работающих граждан индексируются гораздо меньшими темпами.
"Для многих бельгийских семей все тяжелее дотягивать до конца месяца", — рассказал глава Конфедерации профсоюзов Тьерри Бодсон на акции у Северного вокзала Брюсселя.
Он назвал меры, принимаемые правительством для поддержки людей, недостаточными.
Глава Конфедерации сообщил, что, если вопрос с индексацией зарплат не урегулируют в ближайшие месяцы, в сентябре профсоюзы организуют еще одну масштабную акцию.
Принятый в 1996 году закон ограничивает индексацию зарплат в Бельгии, ставит ее в зависимость от внешней конъюнктуры. Раз в два года в рамках этого документа в стране обсуждают индексацию зарплат. В прошлом году ее установили на уровне в 0,4 процента, что не удовлетворяет требованиям профсоюзов, ссылающихся на рост цен и падение покупательной способности работников.
По информации СМИ, средняя зарплата в Бельгии до вычета налогов составляет 3,6 тысячи евро в месяц, а минимальная зарплата — около 1,8 тысячи евро, профсоюзы выступают за ее увеличение до 2,3 тысячи евро.