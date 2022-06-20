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Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире - РИА Новости, 20.06.2022
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Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире
Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире - РИА Новости, 20.06.2022
Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире
Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы ответственна за рекордный рост числа беженцев в мире из-за ситуации на Украине, следует из опубликованного... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T21:03
2022-06-20T21:38
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы ответственна за рекордный рост числа беженцев в мире из-за ситуации на Украине, следует из опубликованного сообщения главы Белого дома.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, оон
21:03 20.06.2022 (обновлено: 21:38 20.06.2022)
 
Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире

Байден заявил, что число беженцев превысило рекорд в 100 миллионов "из-за действий России"

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы ответственна за рекордный рост числа беженцев в мире из-за ситуации на Украине, следует из опубликованного сообщения главы Белого дома.

"Мы недавно достигли мрачной отметки: по данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более ста миллионов человек являются насильственно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории. Мы уже показали, приняв более 80 тысяч афганцев в нашей стране за последний год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев, что будем и дальше оставаться примером", - заявил Байден.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Беженцы с Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассООН
 
 
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