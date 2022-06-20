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Экс-сотрудник "Азота" рассказал о мощных укреплениях на химкомбинате - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/azot-1796737375.html
Экс-сотрудник "Азота" рассказал о мощных укреплениях на химкомбинате
Экс-сотрудник "Азота" рассказал о мощных укреплениях на химкомбинате - РИА Новости, 20.06.2022
Экс-сотрудник "Азота" рассказал о мощных укреплениях на химкомбинате
Предприятие "Азот" в Северодонецке, где заблокированы сотни украинских военных и иностранных наемников, обладает очень серьезными укреплениями для защиты от... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:22
2022-06-20T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
северодонецк
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Предприятие "Азот" в Северодонецке, где заблокированы сотни украинских военных и иностранных наемников, обладает очень серьезными укреплениями для защиты от возможных взрывов, рассказал РИА Новости экс-сотрудник предприятия Федор Лозовой.До начала российской специальной военной операции, мужчина работал на "Азоте" аппаратчиком."Очень мощные. Есть здания (с толщиной стен в некоторых местах – ред.) по полтора метра, потому что там водород 320 атмосфер. Защита от него, чтобы не летело, если вдруг взорвется… По технике безопасности", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, долго ли могут продержаться засевшие на предприятии силы."А где они там сидят – я ж не знаю", - добавил Лозовой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220619/boeviki-1796541076.html
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в мире, украина, донбасс, северодонецк
13:22 20.06.2022
 
Экс-сотрудник "Азота" рассказал о мощных укреплениях на химкомбинате

Бывший аппаратчик рассказал о полутораметровых стенах на северодонецком предприятии "Азот"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Предприятие "Азот" в Северодонецке, где заблокированы сотни украинских военных и иностранных наемников, обладает очень серьезными укреплениями для защиты от возможных взрывов, рассказал РИА Новости экс-сотрудник предприятия Федор Лозовой.
До начала российской специальной военной операции, мужчина работал на "Азоте" аппаратчиком.
Город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
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Блокированные на "Азоте" боевики подают сигналы о готовности к переговорам
"Очень мощные. Есть здания (с толщиной стен в некоторых местах – ред.) по полтора метра, потому что там водород 320 атмосфер. Защита от него, чтобы не летело, если вдруг взорвется… По технике безопасности", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, долго ли могут продержаться засевшие на предприятии силы.
"А где они там сидят – я ж не знаю", - добавил Лозовой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 июня, 15:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассСеверодонецк
 
 
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