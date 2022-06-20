https://ria.ru/20220620/azot-1796737375.html

Экс-сотрудник "Азота" рассказал о мощных укреплениях на химкомбинате

Экс-сотрудник "Азота" рассказал о мощных укреплениях на химкомбинате - РИА Новости, 20.06.2022

Экс-сотрудник "Азота" рассказал о мощных укреплениях на химкомбинате

Предприятие "Азот" в Северодонецке, где заблокированы сотни украинских военных и иностранных наемников, обладает очень серьезными укреплениями для защиты от... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:22

2022-06-20T13:22

2022-06-20T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

северодонецк

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Предприятие "Азот" в Северодонецке, где заблокированы сотни украинских военных и иностранных наемников, обладает очень серьезными укреплениями для защиты от возможных взрывов, рассказал РИА Новости экс-сотрудник предприятия Федор Лозовой.До начала российской специальной военной операции, мужчина работал на "Азоте" аппаратчиком."Очень мощные. Есть здания (с толщиной стен в некоторых местах – ред.) по полтора метра, потому что там водород 320 атмосфер. Защита от него, чтобы не летело, если вдруг взорвется… По технике безопасности", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, долго ли могут продержаться засевшие на предприятии силы."А где они там сидят – я ж не знаю", - добавил Лозовой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220619/boeviki-1796541076.html

украина

донбасс

северодонецк

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, северодонецк