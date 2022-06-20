https://ria.ru/20220620/armeniya-1796834504.html
Россия сняла ограничения для въезда жителей Армении
Россия сняла ограничения для въезда жителей Армении - РИА Новости, 20.06.2022
Россия сняла ограничения для въезда жителей Армении
Россия сняла все ограничения для въезда граждан Армении через сухопутную границу, это будет способствовать развитию туризма и экономических связей, заявил... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:34
2022-06-20T18:34
2022-06-20T19:14
туризм
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Россия сняла все ограничения для въезда граждан Армении через сухопутную границу, это будет способствовать развитию туризма и экономических связей, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.Мишустин также подчеркнул, что российская сторона уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. "Практическая работа активно ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров (РФ, Армении и Азербайджана – ред.). В ходе Петербургского экономического форума состоялось ее очередное заседание", - отметил Мишустин.Пашинян поблагодарил российскую сторону за решение проблем, возникших на пункте пропуска на российско-грузинской границе "Верхний Ларс", напомнив, что это "единственная сухопутная дорога, которая соединяет Армению и Россию"."Мы были довольно-таки озабочены по этому поводу, поскольку в связи с текущей экономической конъюнктурой там создаются некоторые проблемы из-за увеличения экономических потоков. Очень важно то, о чем мы договорились, в том числе с нашими грузинскими коллегами, чтобы товарооборот между Арменией и Россией не встречал искусственных барьеров", - сказал Пашинян.Он также поддержал "деблокирование всего региона". "Я надеюсь, что в результате уже проделанной работы мы придем к конкретным решениям. Деблокирование транспортных и экономических коммуникаций региона... в текущей ситуации приобретает особую важность", - заключил премьер Армении.
https://ria.ru/20220620/turizm-1796778303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, армения, россия, закавказье, в мире
18:34 20.06.2022 (обновлено: 19:14 20.06.2022)
Россия сняла ограничения для въезда жителей Армении
Россия сняла все ограничения для въезда жителей Армении через сухопутную границу
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Россия сняла все ограничения для въезда граждан Армении через сухопутную границу, это будет способствовать развитию туризма и экономических связей, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"В соответствии с решением правительства сняты все ограничения на въезд армянских граждан на территорию России сухопутным путем. Мы рассчитываем, что в ближайшее время туристические потоки восстановятся, и это имеет очень важное значение для жителей Армении и России", - сказал Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с премьером Армении Николом Пашиняном.
Мишустин также подчеркнул, что российская сторона уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье
. "Практическая работа активно ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров (РФ
, Армении
и Азербайджана
– ред.). В ходе Петербургского экономического форума состоялось ее очередное заседание", - отметил Мишустин.
Пашинян поблагодарил российскую сторону за решение проблем, возникших на пункте пропуска на российско-грузинской границе "Верхний Ларс", напомнив, что это "единственная сухопутная дорога, которая соединяет Армению и Россию".
"Мы были довольно-таки озабочены по этому поводу, поскольку в связи с текущей экономической конъюнктурой там создаются некоторые проблемы из-за увеличения экономических потоков. Очень важно то, о чем мы договорились, в том числе с нашими грузинскими коллегами, чтобы товарооборот между Арменией и Россией не встречал искусственных барьеров", - сказал Пашинян.
Он также поддержал "деблокирование всего региона". "Я надеюсь, что в результате уже проделанной работы мы придем к конкретным решениям. Деблокирование транспортных и экономических коммуникаций региона... в текущей ситуации приобретает особую важность", - заключил премьер Армении.