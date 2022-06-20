https://ria.ru/20220620/antikitira-1796706833.html

Антикитира: новые археологические находки на месте кораблекрушения

Антикитира: новые археологические находки на месте кораблекрушения - РИА Новости, 20.06.2022

Антикитира: новые археологические находки на месте кораблекрушения

Мраморная голова статуи, корабельные принадлежности, основание статуи найдены в ходе подводных археологических исследований затонувшего корабля возле острова... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:03

2022-06-20T11:03

2022-06-20T13:47

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АФИНЫ, 20 июн — РИА Новости. Мраморная голова статуи, корабельные принадлежности, основание статуи найдены в ходе подводных археологических исследований затонувшего корабля возле острова Антикитира, сообщило министерство культуры и спорта Греции.Древнее кораблекрушение возле греческого острова Антикитира является одним из самых важных для археологов. Помимо Антикитерского механизма, который называют первым компьютером в мире и который больше ста лет вызывает огромный интерес ученых всего мира, там были найдены бронзовые и мраморные статуи, амфоры. По мнению ученых, груз предназначался для богатого римлянина, который собирал греческие произведения искусства, что было обычно для той эпохи. Римский торговый корабль затонул в середине I века до нашей эры, нашли его ловцы губок в 1900 году.С 2014 года на место кораблекрушения ежегодно отправляется экспедиция.Исследования, проходившие с 23 мая по 15 июня, были богатыми на находки, сообщает министерство культуры.Исследование проводится Швейцарской школой археологии в Греции.Среди новых находок — мраморное основание статуи, от которой сохранились обе обнаженные нижние конечности человеческого тела, покрытые толстым слоем морских отложений. По этой причине подробное описание невозможно, отмечает министерство.Найдена также мраморная "сверхъестественная" мужская голова, которая на первый взгляд идентична Гераклу Фарнезскому, и, вероятно, принадлежит обезглавленной статуе в Национальном археологическом музее, найденной ловцами губок в 1900 году, сообщает министерство культуры.Найдены также многочисленные корабельные принадлежности, в частности, медные и железные гвозди, остатки якоря, и аморфные металлические массы, покрытые твёрдыми отложениями. Узнать их тайны можно, только просвечивая их рентгеновскими излучениями.Артефакты были перевезены из Антикитиры в Управление морских древностей в соответствии с инструкциями отдела консервации, сообщает министерство.

https://ria.ru/20220617/viking-1796153957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, археология, археологи, греция, ионическое море, средиземное море