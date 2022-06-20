Рейтинг@Mail.ru
Антикитира: новые археологические находки на месте кораблекрушения - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220620/antikitira-1796706833.html
Антикитира: новые археологические находки на месте кораблекрушения
Антикитира: новые археологические находки на месте кораблекрушения - РИА Новости, 20.06.2022
Антикитира: новые археологические находки на месте кораблекрушения
Мраморная голова статуи, корабельные принадлежности, основание статуи найдены в ходе подводных археологических исследований затонувшего корабля возле острова... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:03
2022-06-20T13:47
культура
новости культуры
археология
археологи
греция
ионическое море
средиземное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796707474_0:200:2048:1352_1920x0_80_0_0_9b94ea31e92c07800b064f6b2397db93.jpg
АФИНЫ, 20 июн — РИА Новости. Мраморная голова статуи, корабельные принадлежности, основание статуи найдены в ходе подводных археологических исследований затонувшего корабля возле острова Антикитира, сообщило министерство культуры и спорта Греции.Древнее кораблекрушение возле греческого острова Антикитира является одним из самых важных для археологов. Помимо Антикитерского механизма, который называют первым компьютером в мире и который больше ста лет вызывает огромный интерес ученых всего мира, там были найдены бронзовые и мраморные статуи, амфоры. По мнению ученых, груз предназначался для богатого римлянина, который собирал греческие произведения искусства, что было обычно для той эпохи. Римский торговый корабль затонул в середине I века до нашей эры, нашли его ловцы губок в 1900 году.С 2014 года на место кораблекрушения ежегодно отправляется экспедиция.Исследования, проходившие с 23 мая по 15 июня, были богатыми на находки, сообщает министерство культуры.Исследование проводится Швейцарской школой археологии в Греции.Среди новых находок — мраморное основание статуи, от которой сохранились обе обнаженные нижние конечности человеческого тела, покрытые толстым слоем морских отложений. По этой причине подробное описание невозможно, отмечает министерство.Найдена также мраморная "сверхъестественная" мужская голова, которая на первый взгляд идентична Гераклу Фарнезскому, и, вероятно, принадлежит обезглавленной статуе в Национальном археологическом музее, найденной ловцами губок в 1900 году, сообщает министерство культуры.Найдены также многочисленные корабельные принадлежности, в частности, медные и железные гвозди, остатки якоря, и аморфные металлические массы, покрытые твёрдыми отложениями. Узнать их тайны можно, только просвечивая их рентгеновскими излучениями.Артефакты были перевезены из Антикитиры в Управление морских древностей в соответствии с инструкциями отдела консервации, сообщает министерство.
https://ria.ru/20220617/viking-1796153957.html
греция
ионическое море
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796707474_0:8:2048:1544_1920x0_80_0_0_ada4ce8f09ac59a0218de3abd596649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, археология, археологи, греция, ионическое море, средиземное море
11:03 20.06.2022 (обновлено: 13:47 20.06.2022)
 
Антикитира: новые археологические находки на месте кораблекрушения

Новые археологические находки найдены на месте антикитерского кораблекрушения

© Фото : Министерство культуры и спорта ГрецииАрхеологические находки обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения
Археологические находки обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 20 июн — РИА Новости. Мраморная голова статуи, корабельные принадлежности, основание статуи найдены в ходе подводных археологических исследований затонувшего корабля возле острова Антикитира, сообщило министерство культуры и спорта Греции.
Древнее кораблекрушение возле греческого острова Антикитира является одним из самых важных для археологов. Помимо Антикитерского механизма, который называют первым компьютером в мире и который больше ста лет вызывает огромный интерес ученых всего мира, там были найдены бронзовые и мраморные статуи, амфоры. По мнению ученых, груз предназначался для богатого римлянина, который собирал греческие произведения искусства, что было обычно для той эпохи. Римский торговый корабль затонул в середине I века до нашей эры, нашли его ловцы губок в 1900 году.
С 2014 года на место кораблекрушения ежегодно отправляется экспедиция.
Исследования, проходившие с 23 мая по 15 июня, были богатыми на находки, сообщает министерство культуры.
Исследование проводится Швейцарской школой археологии в Греции.
Среди новых находок — мраморное основание статуи, от которой сохранились обе обнаженные нижние конечности человеческого тела, покрытые толстым слоем морских отложений. По этой причине подробное описание невозможно, отмечает министерство.
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции

Археологические находки, обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения

Археологические находки, обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения
1 из 8

Археологические находки, обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции

На месте кораблекрушения

Археологические находки, обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения
2 из 8

На месте кораблекрушения

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции

Археологические находки

Археологические находки, обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения
3 из 8

Археологические находки

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции

Водолазы на месте антикитерского кораблекрушения

Археологические находки, обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения
4 из 8

Водолазы на месте антикитерского кораблекрушения

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции

На месте кораблекрушения, остров Антикитира

Археологические находки, обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения
5 из 8

На месте кораблекрушения, остров Антикитира

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции

Археологические находки, обнаруженные на месте кораблекрушения в Ионическом море

Археологические находки обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения
6 из 8

Археологические находки, обнаруженные на месте кораблекрушения в Ионическом море

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции

На месте антикитерского кораблекрушения, Греция

Археологические находки, обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения
7 из 8

На месте антикитерского кораблекрушения, Греция

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
© Фото : Министерство культуры и спорта Греции

Новые археологические находки обнаружены на месте кораблекрушения в Греции

Археологические находки, обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения
8 из 8

Новые археологические находки обнаружены на месте кораблекрушения в Греции

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
1 из 8

Археологические находки, обнаруженные на месте антикитерского кораблекрушения

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
2 из 8

На месте кораблекрушения

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
3 из 8

Археологические находки

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
4 из 8

Водолазы на месте антикитерского кораблекрушения

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
5 из 8

На месте кораблекрушения, остров Антикитира

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
6 из 8

Археологические находки, обнаруженные на месте кораблекрушения в Ионическом море

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
7 из 8

На месте антикитерского кораблекрушения, Греция

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
8 из 8

Новые археологические находки обнаружены на месте кораблекрушения в Греции

© Фото : Министерство культуры и спорта Греции
Найдена также мраморная "сверхъестественная" мужская голова, которая на первый взгляд идентична Гераклу Фарнезскому, и, вероятно, принадлежит обезглавленной статуе в Национальном археологическом музее, найденной ловцами губок в 1900 году, сообщает министерство культуры.
"Большим сюрпризом является находка двух человеческих зубов, которые благодаря своему генетическому материалу помогут определить пол и другие генетические характеристики человека, которому они принадлежали", - говорится в сообщении.
Найдены также многочисленные корабельные принадлежности, в частности, медные и железные гвозди, остатки якоря, и аморфные металлические массы, покрытые твёрдыми отложениями. Узнать их тайны можно, только просвечивая их рентгеновскими излучениями.
Артефакты были перевезены из Антикитиры в Управление морских древностей в соответствии с инструкциями отдела консервации, сообщает министерство.
Место раскопок верфи эпохи викингов в Бирке на острове Бьёркё на озере Меларен - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 17:33Культура
Археологи нашли уникальную верфь викингов
 
КультураНовости культурыАрхеологияархеологиГрецияИоническое мореСредиземное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала